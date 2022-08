Nombre d’universités : l’Algérie dans le top 10 africain

L’Afrique abrite de nombreuses institutions d’enseignement supérieur, en particulier des universités. Certaines d’entre elles se classent même parmi les meilleures au monde. Et cela ne devrait pas être une surprise. Après tout, le continent compte plus d’un milliard d’habitants. Et il est nécessaire d’instruire et de former toutes ces personnes.

La quantité n’est pas gage de qualité

Avant de dévoiler la liste des pays africains possédant le plus grand nombre d’universités, il est important de préciser deux choses. Premièrement, le fait d’avoir un grand nombre d’universités ne se traduit pas ipso facto par des citoyens plus instruits. Deuxièmement, le fait qu’un pays abrite plus d’universités par rapport à un autre ne signifie pas que toutes les universités du pays soient de qualité.

À titre d’exemple, la Guinée équatoriale, réputée pour avoir l’une des populations les plus instruites d’Afrique, ne compte qu’une seule université, l’Université nationale de Guinée équatoriale. De même, en Afrique du Sud, pays qui possède les meilleures universités du continent, le nombre total d’universités équivaut à la moitié de celui d’autres pays comme le Nigeria.

Cela dit, il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une forte concentration d’universités dans un pays. En général, les pays fortement peuplés ont tendance à avoir plus d’universités afin de répondre aux besoins éducatifs de tous les habitants.

Top 10 des pays africains possédant le plus grand nombre d’universités

Voici, selon la banque de données mondiale Statista, les 10 pays africains qui comptent le plus grand nombre d’universités. L’Algérie arrive en 6e position, avec 104 universités réparties sur tout le territoire national.

Nigeria : 262 universités. Tunisie : 204 universités. Maroc : 153 universités. Kenya : 129 universités. Afrique du Sud : 123 universités. Algérie : 104 universités. L’Éthiopie : 73 universités. Égypte : 70 universités. Ghana : 70 universités. Ouganda : 69 universités.

Quelques autres statistiques sur l’enseignement supérieur en Algérie

Par ailleurs, en 2020, le taux brut de scolarisation dans l’enseignement supérieur en Algérie s’élevait à plus de 52 %. Le taux de scolarisation était de 66 % pour les femmes et de 39 % pour les hommes. Depuis 2004, le pourcentage de femmes inscrites dans l’enseignement supérieur est supérieur à celui des hommes. L’écart entre les sexes, au cours de la période examinée, a augmenté d’année en année, atteignant plus de 27 % en 2020.

En 2018, sur les 1,6 million d’étudiants étaient inscrits dans l’enseignement supérieur, plus de 60 % étaient des femmes. En outre, de 2014 à 2018, le nombre total d’étudiants inscrits dans l’enseignement supérieur a augmenté de plus de 350 000.

Entre 2015 et 2018, la majorité des étudiants en Algérie ont obtenu un diplôme en ingénierie, en arts et sciences humaines, en administration des affaires et en droit. Ces domaines représentent environ 60 % de tous les diplômés. Dans l’ensemble, aucune variation majeure n’a été observée. Ainsi, en 2018, le nombre de diplômés en sciences humaines, en administration des affaires et en droit a diminué, tandis que le nombre de diplômés en ingénierie a augmenté.