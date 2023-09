Nombre de satellites en orbite : l’Algérie dans le TOP 3 africain

À l’heure actuelle, la maîtrise de l’espace ne représente pas seulement un enjeu économique et technologique, mais un élément de souveraineté nationale. Et sur ce plan, le continent l’Afrique enregistre un retard considérable sur les autres continents de la planète.

Un retard que les nations africaines tentent de combler aussi vite que possible à travers des investissements de plus en plus grands dans l’industrie spatiale et des partenariats avec des pays leaders dans le domaine, notamment la Chine et la Russie.

Selon Space Hubs Africa, l’Afrique a réussi, en 2022, à lancer avec succès au moins 52 satellites. En outre, le « Africa Space Industry Annual Report » (rapport annuel de l’industrie spatiale africaine) indique que 125 nouveaux satellites devraient être développés dans 23 pays africains d’ici 2025.

En outre, l’industrie spatiale africaine, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021, devrait croître de 16,16 % pour atteindre 22,64 milliards de dollars en 2026. Sachant que l’économie spatiale mondiale représente environ 469 milliards de dollars.

Dans la suite de cet article, nous passerons en revue la liste des pays africains qui possèdent le plus de satellites en orbite afin de voir où se situe l’Algérie par rapport aux autres nations du continent…

Les 10 pays africains qui ont le plus de satellites

Voici donc la liste des 10 nations africaines qui possèdent le plus grand nombre de satellites dans l’espace :

Afrique du Sud : 12

Égypte : 10

Algérie : 6

: 6 Nigéria : 6

Maroc : 3

Éthiopie : 2

Tunisie : 1

Soudan : 1

Rwanda : 1

Kenya : 1

Ainsi, notre pays, avec 6 satellites en orbite, fait partie des pays d’Afrique à l’industrie spatiale la plus développée. L’Afrique du Sud occupe la 1re place avec 12 satellites et l’Égypte, nouveau membre des BRICS, prend la 2e place avec 10 satellites. Nos voisins marocains et tunisiens ont, respectivement, 3 et 1 satellite en orbite.

Quels sont les 6 satellites algériens en orbite ?

Entamé en 2002 avec la création de l’Agence spatiale algérienne (ASAL), le programme spatial algérien, grâce notamment à des partenariats avec la chine et la Russie, a réussi à lancer 6 satellites dans l’espace. Le dernier en date est le Alcomsat-1, à la fin 2017.

Se répartissant en satellites d’observation de la Terre et de télécommunication, les satellites algériens ont permis, d’après les chiffres de l’Agence spatiale nationale (ASAL) de prendre plus de 100 000 photos, de diffuser 58 stations de radio et de retransmettre 26 chaines de télévision.

Du reste, voici la liste des 6 satellites algériens en orbite à l’heure actuelle :