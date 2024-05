Nombre de satellites en orbite : l’Algérie brille dans le TOP 3 africain en 2024

Selon le dernier rapport du site spécialisé Space Hubs Africa, l’industrie spatiale algérienne connaît une progression notable. En 2024, l’Algérie figure désormais parmi les cinq premiers pays africains en termes de satellites en orbite, un accomplissement significatif pour le pays.

L’Algérie se hisse dans le TOP 5 des nations spatiales africaines en 2024

Avec un total de six satellites actuellement en orbite, l’Algérie a doublé le nombre de satellites de ses voisins marocains, qui en comptent trois, et dispose de six fois plus de satellites que la Tunisie, qui en possède un seul. Cette avancée met en évidence les efforts continus et les investissements du pays dans le secteur spatial.

Sur le plan continental, cette progression de l’Algérie contribue à l’augmentation globale du nombre de satellites en orbite en Afrique. En 2024, l’Afrique compte un total de 59 satellites en orbite, et 125 nouveaux satellites sont prévus pour le développement d’ici à 2025, ce qui démontre un intérêt croissant et un dynamisme marqué dans l’industrie spatiale africaine.

Voici la liste des pays africains avec le plus de satellites lancés en 2024 :

Afrique du Sud et Égypte (13 satellites chacun) ; Nigeria (7 satellites) ; Algérie (6 satellites) ; Maroc et Kenya (3 satellites chacun) Angola (2 satellites).

L’Algérie, avec ses six satellites, se distingue dans ce classement en se positionnant juste derrière le Nigeria. Ce succès est le résultat d’une stratégie bien définie visant à renforcer les capacités technologiques et scientifiques du pays. Les satellites algériens jouent un rôle crucial dans divers domaines, notamment les télécommunications, l’observation de la Terre, la gestion des ressources naturelles et la recherche scientifique.

Cette avancée dans le secteur spatial souligne également l’importance pour l’Algérie de continuer à investir dans les technologies de pointe et à collaborer avec d’autres nations et institutions spatiales. L’avenir s’annonce prometteur pour l’industrie spatiale algérienne, qui pourrait continuer à croître et à se diversifier, consolidant ainsi la place du pays parmi les leaders spatiaux du continent africain.

