Nombre de jours fériés : les Algériens se reposent-ils trop ? (étude)

Quand nous recevons le calendrier de la nouvelle année, le premier réflexe pour beaucoup d’entre nous consiste à vite cocher les dates des jours fériés, ou selon le jargon officiel, des journées chômées et payées. Fêtes nationales, célébrations religieuses, journées mondiales… rien n’échappe à l’œil aiguisé des Algériens !

L’impression globale qui se dégage est qu’en Algérie, des jours fériés, y en a un sacré paquet. Cependant, est-ce que vous vous êtes déjà demandé quelle est la place qu’occupe notre pays dans le monde en la matière ?

| LIRE AUSSI : Coût de la vie, Alger future destination de l’emploi international ?

Pour répondre à cette question, nous avons consulté pour vous, le rapport du média US, Digg. Celui-ci a réalisé une cartographie qui répertorie le nombre combiné de jours fériés et de congés payés dans 197 pays du monde. Il en ressort le top 10 des pays dont les travailleurs bénéficient du plus grand nombre de journées chômées et payées pendant l’année.

Quels sont les 10 pays qui comptent le plus de jours de congé dans leur calendrier ?

Les lois sur les congés payés et les jours fériés varient énormément d’une nation à l’autre. Si les travailleurs de certains pays ont l’occasion de se reposer plusieurs fois dans l’année, d’autres n’ont accès à cette faveur que rarement.

En général, les pays européens (ex. Saint-Marin : 46) et africains (ex. Togo : 43), offrent à leurs employés les régimes de congés les plus généreux. Cela contraste fortement avec les États-Unis, seul pays riche à ne pas garantir aux travailleurs des congés payés .

Mais si l’on considère le pays qui offre le plus de jours de congés dans le monde, c’est l’Iran qui arrive en tête du classement avec 26 jours de congés pays annuels et 27 jours fériés.

Bien que ne figurant pas dans le top 10 mondial, l’Algérie occupe un rang honorable avec 41 jours de congé durant l’année (30 jours de congé payé et 11 jours fériés).

| LIRE AUSSI : Démographie de l’Algérie en 2022 : les chiffres clés (étude)



Voici, par ailleurs, les dix pays qui offrent à leurs travailleurs le plus grand nombre de jours de congé dans le monde, en 2022 :

Iran — 53 jours Saint-Marin — 46 jours Yémen — 45 jours Andorre — 44 jours Bhoutan — 44 jours Bahreïn — 44 jours Togo — 43 jours Niger — 43 jours Madagascar — 43 jours Monaco — 42 jours

Ainsi, on voit bien qu’avec 41 jours de congé, le travailleur algérien n’est pas loin d’intégrer le top 10 mondial. À titre de comparaison, nos voisins marocains et tunisiens n’ont droit légalement qu’à, respectivement, 28 (MAR) et… 18 (TUN) jours de congé par an.

Quelles sont les journées chômées et payées en Algérie ?

Les travailleurs algériens bénéficient, au total, de 11 (ou 12) journées chômées et payées durant l’année. Ceux — ci se répartissent en trois catégories : les fêtes nationales, les célébrations culturelles et religieuses, les journées et fêtes internationales.

– Les fêtes nationales : la Fête de l’indépendance de l’Algérie (5 juillet) ; la Fête de la Révolution (1er novembre).

– Les célébrations culturelles et religieuses : l’Aïd el-Fitr ; l’Aïd el-Adha ; Achoura (10e jour de muharram) ; le Mawlid (12 rabi’ al-thani) ; le Nouvel An musulman (1er muharram) ; et depuis 2017, le Nouvel An berbère, Yennayer (12 janvier).

– Les fêtes et journées internationales : le Jour de l’an (1er janvier) ; la fête du Travail (1er mai). Bien que ne figurant pas dans le calendrier officiel, les employées femmes bénéficient souvent à l’occasion du 8 mars, d’une ou d’une demi-journée libre.

| LIRE AUSSI : National Geographic met en avant le potentiel touristique de l’Algérie



À toutes ces journées, s’ajoutent celles des élections quand le pays en organise (présidentielles, législatives, locales).