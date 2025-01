Nombre de jeunes en âge de servir dans l’armée : où se classe l’Algérie en Afrique ?

En Afrique, la jeunesse est une ressource stratégique. Avec une population en pleine croissance, plusieurs pays du continent voient leur potentiel militaire augmenter de manière significative. Selon les données de Global Firepower, l’Algérie se classe parmi les 10 pays africains. Avec le plus grand nombre de jeunes atteignant l’âge de service militaire chaque année.

Avec 752 360 jeunes en âge de servir chaque année, le pays occupe la 9ᵉ place du classement, derrière des géants démographiques comme le Nigeria et l’Éthiopie. Cette « masse critique » de jeunes représente à la fois une opportunité et un défi pour l’Algérie, qui cherche à renforcer ses capacités de défense tout en répondant aux besoins socio-économiques de sa population.

À l’échelle mondiale, avec un indice de puissance (PwrIndx) de 0,35, l’Algérie se classe 25ᵉ en 2025. Ce classement, basé sur plus de 60 critères, met en lumière les atouts militaires du pays. Allant de la modernisation de ses équipements à la taille de ses effectifs.

Service militaire : TOP 10 des pays africains avec le plus grand nombre de jeunes en âge de servir dans l’armée (2025)

L’Algérie dispose d’une force militaire solide, avec 130 000 soldats actifs, 150 000 réservistes. Ainsi qu’un budget de défense de 14 milliards de dollars. Son arsenal impressionnant comprend 2 024 chars, 7 000 véhicules blindés et 551 aéronefs. Ce qui en fait l’une des armées les mieux équipées du continent.

Mais où se situe-t-elle par rapport aux autres nations africaines en termes de potentiel démographique militaire ? Voici le TOP 10 des pays africains avec le plus grand nombre de jeunes en âge de servir dans l’armée en 2025 :

Nigeria – 4 261 448 : puissance démographique de l’Afrique, le Nigeria dispose d’une grande masse de jeunes atteignant l’âge militaire ; Éthiopie – 2 726 647 : située au cœur de la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie peut compter sur un vivier humain essentiel pour affronter les éventuels conflits ; RDC – 2 538 867 : riche en ressources, mais minée par des conflits, la République démocratique du Congo peut mobiliser une jeunesse nombreuse pour sécuriser ses vastes territoires et asseoir sa stabilité ; Égypte – 1 668 709 : leader militaire en Afrique du Nord, l’Égypte s’appuie sur une base solide de jeunes, un atout stratégique pour protéger ses frontières ; Soudan – 1 312 149 : en pleine transition politique, le Soudan voit en sa jeunesse un acteur clé pour reconstruire le pays et pacifier ses régions ; Afrique du Sud – 1 027 525 : avec plus d’un million de jeunes prêts à servir, l’Afrique du Sud dispose d’un précieux levier pour renforcer ses forces armées ; Ouganda – 985 661 : ce vivier humain permet à l’Ouganda de jouer un rôle majeur dans les missions de paix régionales ; Kenya – 931 942 : le Kenya s’appuie sur cette jeunesse pour maintenir son rôle de leader en Afrique de l’Est, lutter contre les menaces ; Algérie – 752 360 : cette base humaine conforte l’Algérie dans sa position de puissance régionale, apte à répondre aux enjeux sécuritaires ; Maroc – 635 589 : au Maroc, cette jeunesse constitue un pilier pour renforcer ses capacités militaires ;

L’Algérie, une puissance militaire africaine en pleine consolidation

L’Algérie, avec une population jeune et dynamique, dispose d’un vivier important pour alimenter ses forces armées. Les 752 360 jeunes atteignant l’âge militaire chaque année constituent une ressource précieuse pour maintenir une armée robuste et réactive. Cette « bulle démographique » permet au pays de répondre à tous les potentiels défis sécuritaires.

Le potentiel de cette jeunesse en âge de servir ouvre des perspectives prometteuses pour l’Algérie. Pour en tirer pleinement profit, le pays s’appuie sur plusieurs leviers. Tout d’abord, l’investissement dans l’éducation et la formation de ces jeunes. Permettant ainsi de développer des compétences à la fois militaires et civiles. En effet, cela renforce leur employabilité et leur contribution à l’économie nationale. En parallèle, la modernisation des équipements et l’adoption de technologies de pointe. Comme les drones ou les systèmes de cybersécurité. Offriront à l’Algérie les moyens de faire face aux défis sécuritaires modernes. Tout en renforçant la position du pays en matière de défense.

