Nombre de dossiers retenus et prix des logements AADL 3 : le DG apporte des précisions

Invité sur les ondes de la Radio nationale ce dimanche, le directeur général de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), Riad Kamdani, a annoncé que plus d’un million de souscripteurs ont été retenus pour le programme AADL 3, sur un total de 1,4 million d’inscrits.

Ce projet, qui vise à répondre à la forte demande en logement en Algérie, suscite de nombreuses interrogations. Notamment sur les prix et les modalités de paiement. Face à ces attentes, le ministère du Logement s’est voulu rassurant. Affirmant que les tarifs seront étudiés pour rester accessibles aux ménages à revenus modestes.

Le programme AADL 3 couvrira l’ensemble des 58 wilayas du pays, y compris les nouvelles wilayas déléguées créées dans le cadre du dernier découpage administratif. Selon le directeur général de l’AADL, Riad Kamdani, « des bureaux d’études spécialisés, comprenant des ingénieurs et des jeunes diplômés des universités algériennes, étudient actuellement l’aspect architectural des logements dans le cadre du projet AADL 03 ».

Cela dit, cette nouvelle génération de logements devrait bénéficier d’équipements modernes. Intégrant les standards actuels en matière d’urbanisme et de construction.

AADL 3 : les prix des logements sont encore en cours d’étude

Si l’engouement pour le programme AADL 3 est indéniable, la question des prix reste en suspens. Le directeur général du logement au ministère du Logement, Mohamed Merjani, a précisé que « les prix finaux des logements AADL 03 seront déterminés après la réalisation des études par une équipe chargée de préparer le cahier des charges et l’étude économique ».

Toutefois, Merjani a tenu à rassurer les souscripteurs en affirmant que « les prix seront accessibles à tous et ne représenteront pas un fardeau pour les ménages à revenus limités ». Il a également souligné que les paiements seront étalés sur une durée comprise entre 360 et 420 mois. Ce qui permettra de faciliter l’acquisition des logements.

Un programme ambitieux et une attente fébrile chez les souscripteurs AADL

Le programme AADL s’inscrit dans une dynamique plus large de développement du logement en Algérie. Entre 2022 et 2024, plus de 1,7 million d’unités ont été achevées et distribuées à travers différentes formules, incluant :

580 000 logements ruraux , destinés à favoriser l’installation des populations dans les zones éloignées et à soutenir l’agriculture locale ;

, destinés à favoriser l’installation des populations dans les zones éloignées et à soutenir l’agriculture locale ; 480 000 logements sociaux , attribués aux familles aux revenus les plus modestes ;

, attribués aux familles aux revenus les plus modestes ; 522 000 logements AADL , venant renforcer l’offre de logements pour la classe moyenne ;

, venant renforcer l’offre de logements pour la classe moyenne ; 84 000 logements LPA, 9 000 logements LPP et 11 000 logements en promotion libre, diversifiant ainsi les options disponibles ;

Le gouvernement a également mis l’accent sur l’équipement des nouvelles cités avec des infrastructures essentielles. Telles que l’électricité, le gaz, l’eau potable, ainsi que des établissements scolaires, des centres de santé et des espaces commerciaux.