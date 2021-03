Nomad Capitalist Index (Mars 2021) : le passeport Algérien mal classé

En sa qualité de premier cabinet de conseil offshore au monde, Nomad Capitalist a établi un classement de passeports regroupant 199 pays à travers le globe. Dans ce classement, le passeport Algérien figure tout en bas de la liste.

En effet, Nomad Capitalist a dévoilé en ce mois de mars 2021 son dernier classement de passeports. Pour l’établir, le cabinet de conseil s’est basé sur 5 critères différents.

En premier lieu, ce classement a misé 50 % des critères sur la possibilité du passeport à permettre à son détenteur de voyager sans visa (Visa-Free Travel 50 %). En deuxième lieu, le classement de Nomad Capitalist se fonde sur la « fiscalité » (Taxation of Citizens 20 %) », puis s’ensuivent les trois derniers critères qui sont la « perception » (Perception 10 %), la « multi-nationalité » (Dual Citizenship 10 % ), ainsi que la « liberté personnelle » (Personal Freedom 10 %), des citoyens.

Le passeport Algérien parmi les derniers au monde

Sur les 199 passeports classés par Nomad Capitalist, le passeport Algérien s’est classé à la 175 place. Une place peu enviable, qui ne le classe qu’au-dessus d’une poignée de pays seulement.

Le passeport Algérien a obtenu un score total de 34.50, ce qui la place bien loin du leader de ce classement qui est le passeport Luxembourgeois, qui a pu obtenir un score total de 115.00.

En deuxième et troisième places on retrouve respectivement la Suède et l’Irlande, avec des scores totaux de 114.00. La France quant à elle est classée en 17e position, avec un score total de 111.00.

Le Passeport américain est classé en 41ᵉ position, avec un total de point collecté qui est de 104.50. Il est classé derrière celui des Émirats Arabes Unis, qui a pu se hisser à la 38e position, avec ses 105.50, devenant ainsi le premier passeport arabe dans ce classement.

Le passeport émirati est suivi par celui du Koweït et du Qatar, classés respectivement 97e et 98e. L’Algérie est classée également derrière des pays Africains comme le Burundi 169e, la Guinée 172e, et l’Ouganda 124e. En ce qui concerne nos voisins Tunisien et marocain, leurs passeports sont classés respectivement 124e et 129e.