Noëlle Lenoir dérape sur CNews avec des accusations graves contre les Algériens

En France, la stigmatisation des ressortissants algériens par certaines personnalités de l’extrême droite vient de franchir un nouveau cap. Invitée de l’émission L’Heure des pros 2 sur CNews, vendredi 8 aout, Noëlle Lenior, ancienne ministre des Affaires européennes et présidente du Comité de soutien de l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, a tenu des propos jugés profondément discriminatoires et dangereux.

« Prenons l’exemple de l’Algérie. Vous avez des millions d’Algériens qui présentent des risques majeurs, qui peuvent sortir un couteau dans le métro, dans une gare, dans la rue, n’importe où prendre une voiture pour rentrer dans une foule », a-t-elle déclaré, sans que l’animatrice réagisse pour tempérer ou recadrer ces accusations.

🟢À LIRE AUSSI : Une avocate d’origine algérienne porte plainte contre Bruno Retailleau, voici pourquoi

Des propos généralisants et stigmatisants

Les paroles de Noëlle Lenoir visent directement toute une communauté, sans distinction entre individus, et alimentent les clichés les plus dangereux sur les Algériens en France. Ce discours, prononcé sur une chaine réputée proche de l’extrême droite et appartenant au groupe Vincent Bolloré, illustre la banalisation croissante de la parole discriminatoire dans certains médias français.

Le fait que l’ancienne ministre ait tenu ces propos en pleine émission télévisée, sans être interrompue ni contredite, suite l’indignation d’une partie de l’opinion publique, en France comme en Algérie.

Un contexte diplomatique déjà tendu

Ce dérapage intervient dans un climat diplomatique déjà explosif entre Alger et Paris. Depuis un an, les relations bilatérales connaissent une grave dégradation, et la situation s’est encore aggravée mercredi dernier, après l’annonce par Macron de nouvelles mesures à l’encontre de l’Algérie.

Parmi ces décisions, la suspension de l’accord de 2013 sur l’exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et le gel de la délivrance des visas de type D aux ressortissants algériens. Ces mesures sont perçues à Alger comme une provocation supplémentaire dans une série de tensions politiques et mémorielles.

🟢À LIRE AUSSI : Crise diplomatique : Ségolène Royal et Mélenchon dénoncent la politique de Macron envers l’Algérie

Pour de nombreux observants, les propos de Noëlle Lenoir ne sont pas seulement choquants, ils sont dangereux. En assimilant des millions de personnes à une menace potentielle, ils contribuent à alimenter la haine et la méfiance envers une communauté déjà exposée aux préjugés et aux discriminations.