Niveau de vie : L’Algérie en bas du classement africain

L’Algérie occupe la 109ème place mondiale, et 13ème au niveau continental des pays où il fait bon y vivre.

Selon le classement ” World Happiness Report ” réalisé depuis 2012 sous la tutelle de l’ONU, comparant pas moins de 150 pays selon une multitude de critères tels que le PIB, les indices de solidarité, les libertés individuelles, le taux de corruption, ou encore le propre ressenti des habitants, avant de résulter à une note sur dix points.

De ce fait, le rapport, publié vendredi 19 mars 2021, a évalué les pays entre la période de 2018 et 2020. L’Algérie figure à la 109ème place dans le monde et à la 13ème place en Afrique distancée notamment par le Niger qui occupe la 96ème place et qui, rappelons-le, est l’un des pays les plus pauvres dans le monde, le Congo Brazzaville est 83ème, la Cote d’Ivoire 85ème, le Cameroun 91ème, le Sénégal 92ème, et le Maroc qui pointe à la 106ème place. Les pays derrière l’Algérie au classement africain sont le Nigeria, classé à la 116ème place, la Tunisie, à la 122e place tandis que l’Egypte se trouve à la 132ème place.

Il est également à noter que la Lybie, est le premier pays du classement en Afrique, avec une 80ème place, malgré une crise politique et de nombreux conflits internes.

La Finlande première du classement pour la quatrième fois consécutive

En effet, le pays scandinave reste le pays le plus heureux du monde avec une note de 7,84 / 10, et ce, pour la 4ème année consécutive dans ce rapport permettant de classer le meilleur niveau de vie à l’échelle mondiale, classement qui, sans surprise, est dominé par les pays européens.

Le rapport inclut également le Danemark, 2ème du classement, la Suisse, qui arrive à la 3ème place. Les Etats-Unis sont à la 19ème place, et la France à la 21ème place juste derrière la Belgique.