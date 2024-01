Night Swim, Vermines et Aquaman 2 au cinéma Garden City ces 18, 19 et 20 janvier

Ce week-end, le cinéma Garden City vous invite à une expérience cinématographique exceptionnelle avec une programmation éclectique qui saura satisfaire tous les goûts. Des blockbusters aux films indépendants, en passant par des classiques revisités, voici le programme alléchant qui vous attend.

Un jeudi épique

La soirée commence en force avec la projection d’Aquaman 2 à 18h25, une aventure sous-marine pleine d’action. Enchaînez avec la magie de Wonka à 19h50, suivi par la puissance historique de Napoléon à 21h05. Pour clôturer la soirée en beauté, une deuxième plongée avec Aquaman 2 à 22h20.

Bousculade d’émotions pour un vendredi renversant

La journée de vendredi débute à 15h00 avec Abou Nassab, un film captivant qui sera également projeté à 19h25. Entre-temps, plongez à nouveau dans l’univers aquatique avec Aquaman 2 à 15h00. Découvrez le conte magique de Wish à 17h15, suivi par la délicieuse aventure de Wonka à 17h35. La soirée continue avec une deuxième séance d’Abou Nassab à 19h25, suivi par le mystérieux Night Swim à 20h05. La version originale sous-titrée en français de Wonka à 21h40 et le thriller palpitant Vermines à 22h15 complètent cette journée riche en émotions.

Journée cinéma diversifiée pour samedi

Samedi, commencez votre journée avec le classique culte The Hunger Games à 11h00, suivi d’une nouvelle plongée dans les profondeurs avec Aquaman 2 à la même heure. L’après-midi débute avec Abou Nassab à 13h25, suivi du captivant Migration à 14h10. Explorez vos souhaits avec Wish à 15h45, suivi par une troisième séance d’Abou Nassab à 16h05. La soirée continue avec la magie de Wonka à 17h55, l’action survoltée d’Aquaman 2 à 18h55, et la puissance historique de Napoléon à 20h55. Terminez la soirée en beauté avec le mystérieux Night Swim à 22h45.

Au cinéma TMV, ce week-end s’annonce comme une escapade cinématographique inoubliable, offrant quelque chose pour chaque spectateur avide de découvertes. Ne manquez pas cette occasion de plonger dans des mondes fascinants et de vivre des émotions intenses à travers cette sélection variée de films. Bon cinéma !