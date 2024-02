Night Swim, Migration et Vermines au cinéma Garden City ces 2 et 3 février

Ce week-end, le cinéma Garden City promet une expérience cinématographique captivante avec une sélection diversifiée de films qui sauront satisfaire tous les goûts. Que vous soyez amateur de comédie, de science-fiction, d’action ou de drame, le programme varié saura vous divertir.

Plongée dans l’inattendu ce vendredi

Le vendredi débute à 15h avec « Abou Nassab », une comédie légère qui vous fera rire du début à la fin. En même temps, à l’autre bout du spectre, « Wonka » dévoile un monde fantastique à 15h, suivi de près par « Wish » à 17h10, une histoire touchante de réalisations de vœux. La soirée prend un tournant sombre avec « Night Swim » à 17h30, suivi de l’épopée captivante de « The Hunger Games » à 19h15 et du retour aquatique d' »Aquaman 2″ à 19h40. La nuit se termine avec une deuxième séance de « Wonka » à 22h15, suivi de « Night Swim » à 22h25.

Samedi, une journée cinéphile intense

La journée de samedi commence en fanfare avec des séances matinales de « The Hunger Games » à 11h et « Aquaman 2 » à 11h, offrant une dose d’action dès le départ. L’après-midi promet des émotions variées avec « Night Swim » à 13h35, suivi de « Abou Nassab » à 14h10 et « Wish » à 15h45. « Migration » à 16h20 offre une perspective unique sur la vie, tandis que la soirée prend un ton plus léger avec « Wonka » à 17h50 et « Les Inséparables » à 18h10. La deuxième partie de la soirée continue avec « Abou Nassab » à 20h10, suivi de « Night Swim » à 20h20. La nuit se termine en beauté avec le thriller intrigant « Vermines » à 22h25 et une autre séance de « Wonka » à 22h30.

Ne manquez pas ce week-end cinéphile au Garden City, où l’évasion et l’émotion sont au rendez-vous. Faites votre choix parmi ces films captivants et profitez d’une expérience cinématographique inoubliable!