Niger : l’ambassadeur de France à Niamey expulsé par le régime militaire

La crise diplomatique entre le Niger et la France s’intensifie alors que la junte militaire au pouvoir a récemment ordonné l’expulsion de l’ambassadeur français. Malgré les réticences du gouvernement français, cette décision marque un tournant dans les relations entre les deux nations.

En effet, dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères, la junte militaire au pouvoir au Niger a décidé de l’expulsion de l’ambassadeur de France. Cette mesure radicale survient après que la junte ait rejeté la position du Quai d’Orsay, qui avait refusé la demande d’expulsion quelques jours plus tôt. Le 31 août dernier, la junte a pris cette décision unilatérale en envoyant une lettre à Paris.

Malgré un ultimatum donné à l’ambassadeur français Sylvain Itté pour quitter le Niger dans un délai de 48 heures, le gouvernement français a choisi de ne pas obtempérer. Paris a soutenu que la junte au pouvoir n’avait pas l’autorité légitime pour formuler une telle demande et a souligné l’illégitimité de ce gouvernement. Sylvain Itté, dont le travail a été salué par le président Emmanuel Macron, est resté en poste à Niamey.

Dans une lettre datée de mardi, le ministère des Affaires étrangères du Niger a notifié que l’ambassadeur Sylvain Itté n’avait plus les privilèges et immunités accordés à son statut diplomatique. Cette lettre annonce l’annulation des « cartes diplomatiques et visas » de l’ambassadeur et de sa famille. Les forces de police nigériennes ont reçu l’instruction d’expulser Sylvain Itté du pays.

Réactions de la France et mise en garde

La situation a incité le porte-parole de l’état-major français, le colonel Pierre Gaudillière, à exprimer la détermination de la France à protéger ses intérêts diplomatiques et militaires au Niger. Il a averti que les forces françaises étaient prêtes à faire face à toute escalade de tension mettant en péril ces emprises, et que des mesures de protection étaient déjà en place.

Cette expulsion de l’ambassadeur français a des répercussions majeures sur les relations entre le Niger et la France. Les tensions montantes mettent en lumière la fragilité de ces relations bilatérales et suscitent des inquiétudes quant à l’avenir de la coopération entre les deux pays. La réaction de la France à cette situation délicate pourrait avoir des conséquences durables sur la dynamique régionale et internationale.

