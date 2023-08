Niger : Attaf et le haut représentant de l’UE Borrell s’entretiennent au téléphone

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a reçu aujourd’hui, le samedi 5 aout 2023, un appel téléphonique du représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, ce samedi.

Selon le communiqué du ministère, Josep Borrell a informé le chef de la diplomatie algérienne des mesures prises par l’Union européenne à l’encontre des auteurs du coup d’État militaire au Niger.

D’après la même source, la discussion a porté sur les développements inquiétants en République du Niger. Les deux parties ont échangé leurs points de vue et analyses concernant les évolutions de la situation dans ce pays voisin et régional, et les dangers qu’elle représente pour le Niger et la région du Sahel dans son ensemble.

L’Algérie convaincue que la situation au Niger nécessite des solutions politiques et diplomatiques

Par ailleurs, les deux parties ont souligné la nécessité d’unifier les pressions politiques et diplomatiques pour garantir le retour à l’ordre constitutionnel en République du Niger, en rétablissant Mohamed Bazoum dans sa fonction de président légitime du pays.

Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a réaffirmé la conviction de l’Algérie quant à la priorité accordée à la voie politique et diplomatique, en considération des conséquences délétères du recours à la force, qui ne ferait qu’aggraver la situation tant au niveau local que régional.

