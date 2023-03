Niger – Algérie : les Verts avec un onze remanié

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé le onze qui livrera le match face au Niger. Un match comptant de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN-2023. Il a opéré plusieurs changements dans le onze, par rapport à celui qui a livré le match aller vendredi dernier.

Mustapha Zeghba a été aligné dans les bois. Il a été préféré à Anthony Mandréa qui a joué le match aller. En défense, on enregistre le retour de Mohamed-Amine Tougaï. Il sera associé à Ramy Bensebaini pour constituer la charnière centrale.

Le match face au Niger sera l’occasion à Jaouan Hadjam pour effectuer son baptême de feu. Idem pour Kevivn Guitoun. Les deux nouveautés de la sélection nationale occuperont respectivement du flanc gauche et celui du droit.

Dans l’entrejeu, on enregistre aussi le retour de Ramiz Zerrouki qui jouera comme sentinelle. Il sera épaulé par Ismail Bennacer et Farès Chaibi qui auront un rôle plus offensif.

Enfin, le compartiment offensif sera composé du trio Riyad Mahrez, Andy Delort et Baghdad Bounedjah. Un trio sur lequel tous les espoirs se reposent en attaque pour secouer les filets nigériens.