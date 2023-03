Niger – Algérie : à quelle heure et sur quelles chaines suivre le match ?

La sélection nationale algérienne veut poursuivre son parcours sans faute dans les éliminatoires de la CAN-2023. Cet après-midi, elle défiera le Niger au match retour. Une quatrième victoire de suite va lui permettre de valider son billet qualificatif pour la prochaine CAN.

Après s’être imposée difficilement au match aller (2-1) vendredi passé, la sélection nationale vise une nouvelle victoire face au Niger cet après-midi, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN-2023. Une quatrième victoire de suite qui sera synonyme de la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

Seulement, la mission de Mahrez et consorts s’annonce ardue. En effet, ils auront en face un adversaire coriace, surtout quand on sait que le jeûne pourrait impacter leur niveau. Mais ils sont déterminés de relever le défi et revenir de Tunis avec la qualification. Ce sera très important à deux journées de la fin des éliminatoires.

A noter que la commission de l’arbitrage de la CAF a désigné un arbitre malien pour officier le match de cet après-midi. Il s’agit de Boubou Traoré. Il sera assisté de compatriote Modibo Samare et le Guinéen Sidiri Sidibé.

Quelles sont les chaines qui diffuseront le match ?

Le match Niger-Algérie aura lieu au stade Hammadi Agrebi de Radès (Tunis). Le coup d’envoi sera donné à 17h.

Le match qui sera sans doute suivit avec un grand intérêt par les supporters algériens. A cet effet, ils pourront le suivre à partir du petit écran. L’EPTV assurera la retransmission du match, mais sur sa chaine Youtube « Web ».

Le match sera également retransmis sur beIN Sports 2 France, diffusé sur le satellite Astra. beIN Sports 4, diffusée sur Nilsat, assurera aussi la retransmission du match. C’est Hafid Derradji qui va le commenter.