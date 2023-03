Niger 0 – Algérie 1 : les Verts se qualifient pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire

La sélection nationale algérienne s’est officiellement qualifiée pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire après sa quatrième victoire de suite cet après-midi face au Niger. A la tête du groupe F avec 12 points, elle valide son billet qualificatif pour la prochaine CAN à deux journées de la fin des éliminatoires. Baghdad Bounedjah est passé par là.

Les Verts vont vite rentrer dans le vif du sujet. Cinq minutes seulement après le coup d’envoi du match, Bounedjah, bien servi par Mahrez, réussira à ouvrir le score.

Un but qui va les motiver pour en inscrire d’autres, mais sans parvenir à désaxer la défense nigérienne. Ils ne réussiront à créer la moindre occasion dangereuse. Côté Niger, pas de riposte.

Par la suite, le rythme du match va baisser d’un cran, due certainement au jeûne. On joue la 42e minute, L’attaquant nigérien Sabo rate une occasion franche pour remettre les pendules à l’heure. En pénétrant dans la surface de réparation, il tente le tir, mais Zeghba dévie la balle miraculeusement au corner.

C’est donc sur ce score d’un but à zéro en faveur de l’Algérie que la première mi-temps s’achève.

A lire aussi : Algérie 2 – Niger 1 : les nouveaux arrivants font la différence

L’arbitre refuse un but de Chaïbi

Au retour des vestiaires, les Verts rentreront plus motivés et déterminés afin de marquer le but rassurant. On joue la 54e minute, Chaïbi, bien servit de Bounedjah d’une passe latérale, inscrit un but, mais l’arbitre assistant ne le valide. La raison ? Tout simplement parce que le joueur était en position d’hors-jeu.

Mais après avoir revu l’action, il s’est avéré que Chaïbi était en ligne avec un défenseur nigérien. Un but valable refusé, faut-t-il le dire.

Malgré la rentrée de Belaïli, Bouanani ou encore Kadri et Ammoura, les Algériens ne réussiront pas à doubler la mise. Le match s’achève donc sur une victoire pour l’Algérie par la plus petite des marges.

Une victoire ô combien importante dans la mesure où elle lui a permit de valider son billet qualificatif pour la CAN-2023 en Côte d’Ivoire, à deux journées de la fin des éliminatoires, respectivement face à l’Ouganda en déplacement et à la Tanzanie à domicile.