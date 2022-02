Nice – France : coup dur pour Youcef Atal

Auteur d’une Coupe d’Afrique moyenne au Cameroun, le Fennec Youcef Atal a rejoint son club français, l’OCG Nice, juste après l’élimination précoce de l’Algérie en ce tournoi continental.

En effet, les Verts ont connu une disqualification amère lors de la CAN 2021 au Cameroun, déroulée du 9 janvier jusqu’au 6 février de l’année en cours, et ce, à la suite d’un nul face à la Sierra Leone, ainsi que deux défaites face à la Guinée équatoriale et à la Côte d’Ivoire.

Ce n’est pas tout ! Les coéquipiers de Youcef Atal ont également vu leur belle série d’invincibilité, estimée à 35 matchs sans défaite, prendre fin à la suite de la défaite face à la Guinée équatoriale (1-0).

Atal victime d’une fracture de la clavicule sans déplacement

Face à cet effet, les Verts n’ont eu que de quitter le territoire camerounais et rejoindre leur club professionnel, dans l’espoir de remonter cette déception de la CAN.

C’était d’ailleurs le cas pour le latéral droit Youcef Atal, qui a rejoint son club niçois, juste après l’élimination de la Coupe d’Afrique 2021 au Cameroun.

Pour son retour, le Fennec a participé titulaire lors de la rencontre qui a opposé l’OCG Nice à Clermont, ce dimanche 6 février. Un match qui s’est soldé par la défaite des coéquipiers de Atal avec un but contre zéro.

Et comme un malheur n’arrive jamais seul, le talentueux Fennec, déjà absent de longues semaines en début de saison après une blessure contre l’Olympique de Marseille (1-1), il s’est encore blessé et a été remplacé par Jordan Lotomba après une lourde chute sur son épaule, lors de la rencontre face à Clermont.

Absent pour plusieurs semaines ?

Selon les rapports des médecins de son club, Atal souffre d’une fracture de la clavicule sans déplacement. À cause de cette blessure inattendue, le Vert devrait être indisponible pour plusieurs semaines.

L’Algérien pourrait donc manquer le quart de finale de Coupe de France contre Marseille, ce mercredi à partir de 21 heures 15, mais aussi le déplacement à Lyon samedi (21h) en championnat.

C’est en fait, un coup dur pour l’entraineur Christophe Galtier, notamment après la blessure de son latéral gauche Jordan Amavi, victime d’une entorse à un genou, et absent pour plus d’un mois.