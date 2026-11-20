Un courant d’air sur la joue, une gorgée d’eau, un coup de brosse à dents : un geste anodin peut déclencher une décharge fulgurante dans le visage. La douleur surgit sans prévenir, dure de quelques secondes à deux minutes, puis s’efface aussi vite qu’elle est venue. Les patients la décrivent comme un choc électrique ou un coup de couteau, et beaucoup la rangent parmi les pires qu’ils aient connues.

La névralgie du trijumeau reste rare, mais elle passe longtemps inaperçue. Elle frappe surtout après 50 ans, davantage les femmes que les hommes, et se loge dans la mâchoire, la joue ou les dents. Résultat : des patients enchaînent les consultations dentaires pendant des mois, voire des années, avant qu’un médecin pose le bon diagnostic. Entre-temps, certains mangent à peine, évitent de parler et finissent par s’isoler.

Le nerf trijumeau, cinquième nerf crânien, transmet au cerveau les sensations du visage, du front jusqu’à la mâchoire. Quand sa gaine protectrice s’abîme, il envoie de faux signaux d’alarme. Reconnaître les symptômes, comprendre l’origine du trouble et connaître les traitements disponibles change le quotidien des patients. Pour la majorité d’entre eux, un traitement adapté soulage la douleur, à condition que le diagnostic tombe vite.

Névralgie du trijumeau : un nerf comprimé qui envoie de faux signaux de douleur

Le trijumeau est le cinquième des douze nerfs crâniens. Chaque côté du visage en possède un, divisé en trois branches qui captent les sensations du front, de la joue, de la mâchoire, des dents, des gencives et des lèvres. Quand le nerf dysfonctionne, il transmet des signaux de douleur sans qu’aucune blessure ne les justifie.

Un vaisseau sanguin en est responsable dans la grande majorité des cas, jusqu’à 95 % selon le service de santé britannique (NHS). Une artère ou une veine appuie sur la racine du nerf, près de l’endroit où il quitte le tronc cérébral. La pression use la myéline, la gaine qui isole les fibres, et le nerf devient hypersensible au moindre stimulus. Les spécialistes parlent de névralgie classique. Reste une énigme : toutes les personnes dont le nerf subit une telle compression ne souffrent pas.

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Dans les autres cas, une maladie abîme le nerf. La sclérose en plaques, une tumeur, un kyste ou une malformation des vaisseaux en font partie, tout comme un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme facial. On parle alors de forme secondaire, et la sclérose en plaques explique certains cas chez les patients plus jeunes. Si les examens ne révèlent aucune cause, la névralgie est dite idiopathique.

Quelques facteurs augmentent le risque : l’âge au-delà de 50 ans, le sexe féminin, l’hypertension. La maladie reste rare, avec 4 à 13 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants. Quand les premières crises suivent un soin dentaire, la maladie couvait plus probablement déjà.

Symptômes : des décharges électriques d’un seul côté du visage

La crise éclate sans prévenir. Une douleur fulgurante, comparable à une décharge électrique ou à un coup de poignard, traverse la joue, la mâchoire, les dents, les gencives, parfois l’œil ou le front. Elle dure de quelques secondes à deux minutes, s’arrête net, puis revient, parfois en rafale. Dans les formes sévères, les crises se comptent par centaines au fil d’une journée. Elle se concentre surtout dans la moitié inférieure du visage, le long des branches du nerf.

Un simple effleurement suffit à l’enclencher. Les déclencheurs les plus courants se répartissent en trois familles :

les contacts sur le visage : se laver, se raser, se maquiller, se brosser les dents ;

se laver, se raser, se maquiller, se brosser les dents ; les mouvements de la bouche : mâcher, boire, parler, sourire ;

mâcher, boire, parler, sourire ; l’environnement : vent, air conditionné, vibrations d’une marche ou d’un trajet en voiture.

Certaines crises surviennent sans aucun déclencheur. La douleur touche un seul côté du visage : une atteinte des deux côtés reste exceptionnelle et fait chercher une sclérose en plaques. Chez certains patients, une sensation de brûlure ou de douleur sourde persiste entre les crises. À l’inverse, des périodes sans douleur de plusieurs mois ou années peuvent s’installer, même si elles raccourcissent avec le temps. Les patients grimacent sous l’assaut, d’où son surnom de tic douloureux.

Les conséquences dépassent la douleur. Des patients mangent moins, perdent du poids, s’isolent, avec un risque de dépression. Le stress ne provoque pas la maladie, mais plusieurs patients rapportent que fatigue et tension nerveuse aggravent les crises.

Diagnostic de la névralgie du trijumeau : un interrogatoire précis, puis une IRM

Aucun test ne confirme à lui seul la névralgie du trijumeau. Le médecin s’appuie d’abord sur le récit du patient : où la douleur apparaît, combien de temps elle dure, quels gestes la déclenchent. Il demande aussi si le patient a subi un traumatisme du visage ou un soin dentaire récent, ou s’il souffre de sclérose en plaques. Il examine ensuite le visage et vérifie le fonctionnement des nerfs crâniens. Un engourdissement du visage ou tout autre déficit neurologique oriente vers une cause secondaire.

Le piège principal tient à l’emplacement de la douleur. La douleur touche dents, mâchoire et gencives, si bien que des patients subissent des soins dentaires lourds et inutiles avant d’obtenir la bonne réponse. Migraine, algie vasculaire de la face, douleur laissée par le zona, trouble de l’articulation de la mâchoire, sinusite ou infection de l’oreille donnent aussi des douleurs faciales. Le médecin écarte chaque piste et conseille de faire vérifier les dents en premier.

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L’IRM vient ensuite. Elle cherche une artère ou une veine au contact du nerf, une tumeur, une lésion de sclérose en plaques ou toute autre anomalie. Les spécialistes recommandent d’en réaliser une au moins une fois chez chaque patient, même si l’examen repère moins bien les veines. Une IRM normale n’exclut pas la maladie : le diagnostic repose avant tout sur les symptômes.

Une bonne réponse à la carbamazépine, un antiépileptique, renforce le diagnostic. Pourtant, il faut parfois plusieurs années pour y parvenir. Quand des douleurs faciales brèves et fulgurantes se répètent, mieux vaut consulter sans attendre, et noter les déclencheurs pour aider le médecin.

Traitement : des antiépileptiques d’abord, la chirurgie ensuite

Les antalgiques courants, paracétamol ou ibuprofène, soulagent mal une douleur nerveuse aussi brève. Les médecins prescrivent donc un antiépileptique, la carbamazépine, qui freine l’excitabilité du nerf, ou son proche cousin, l’oxcarbazépine. Environ un patient sur cinq arrête le traitement à cause d’effets indésirables. La carbamazépine expose aussi à une réaction cutanée grave.

Quand la carbamazépine échoue, le médecin essaie la lamotrigine, le baclofène ou la gabapentine. Si les médicaments ne suffisent plus, la décompression microvasculaire écarte l’artère du nerf : le chirurgien glisse un petit coussinet entre les deux. Elle donne les meilleurs résultats à long terme : environ 84 % des opérés restent soulagés plus de cinq ans après. L’opération reste cependant lourde et comporte des risques de perte d’audition, d’engourdissement du visage et, très rarement, d’accident vasculaire cérébral.

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Aux patients trop fragiles pour une opération, les spécialistes proposent des techniques qui endommagent volontairement le nerf afin de couper le signal de douleur : radiochirurgie Gamma Knife, ou injection de glycérol, ballonnet et radiofréquence par une aiguille introduite dans la joue. Le soulagement met plusieurs semaines à s’installer après une irradiation. Trois ans plus tard, la douleur revient chez environ un quart des patients irradiés, contre 11 % après une décompression.

Les poussées alternent avec des rémissions qui raccourcissent au fil des années, mais les traitements soulagent la majorité des patients. En période de rémission, le médecin réduit la carbamazépine lentement, jamais d’un coup. Un essai clinique évalue par ailleurs le basimglurant, un médicament développé spécialement pour la névralgie du trijumeau.