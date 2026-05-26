Névralgie : symptômes, causes et traitements expliqués

La douleur surgit sans prévenir — semblable à une décharge électrique qui traverse le visage ou la tête en quelques secondes. Un tel tableau clinique traduit une atteinte directe du nerf. En médecine, on désigne ce syndrome sous le terme de névralgie. Contrairement à un simple mal de tête ou à un spasme musculaire, la douleur ne découle pas d’une lésion tissulaire visible, mais d’un dysfonctionnement du système de transmission nerveuse lui-même.

La douleur neuropathique ainsi produite survient par crises brèves et intenses, parfois déclenchées par un geste anodin : parler, mâcher ou effleurer la peau. Entre deux épisodes, la personne retrouve un soulagement complet — ce qui distingue la névralgie d’autres formes de douleurs chroniques. La récurrence des crises fragilise pourtant le quotidien : certains patients renoncent à manger, à conduire ou à sourire, tant la peur d’une nouvelle attaque s’installe.

Par ailleurs, la névralgie n’est pas une maladie unique, mais un syndrome qui regroupe plusieurs affections, classées selon la localisation du nerf atteint. Un diagnostic précoce est alors indispensable pour identifier la cause sous-jacente et proposer un traitement adapté. Cet article fait le point sur les mécanismes de la névralgie, ses formes cliniques, le diagnostic et les options thérapeutiques actuelles.

Névralgie : quand le nerf devient source de douleur

La névralgie se définit comme une douleur qui naît directement dans un nerf et suit son trajet anatomique. Il ne s’agit pas d’une maladie à part entière, mais d’un syndrome. Contrairement à la douleur ordinaire, la douleur neuropathique ne reflète aucune blessure externe visible. Le problème réside dans la transmission des influx nerveux : une compression, une inflammation ou une lésion perturbe ces signaux et en génère d’erronés, indépendamment de toute cause extérieure identifiable.

Sur le plan clinique, la crise survient de façon brutale et inattendue. Les patients la décrivent comme une décharge électrique ou un coup de poignard d’une intensité extrême. La durée varie selon la forme clinique : quelques secondes dans la névralgie du trijumeau, plusieurs minutes dans d’autres variantes. Entre deux crises, un intervalle sans douleur s’installe chez la majorité des patients. La zone gâchette (trigger zone) constitue un autre signe caractéristique : un simple effleurement cutané, un courant d’air froid ou un mouvement de la tête suffit à déclencher une nouvelle crise.

🔵 À LIRE AUSSI >> Vertiges et pertes d’équilibre : quand faut-il consulter un médecin ?

La douleur occupe toujours un territoire nerveux précis et strictement unilatéral chez un même patient. En outre, la névralgie du trijumeau — la forme la mieux documentée — touche à l’échelle mondiale 4 à 5 personnes pour 100 000 habitants par an, avec une prédominance chez les femmes (trois pour deux hommes) et une incidence croissante après 50 ans.

Les causes et les symptômes : reconnaître une douleur d’origine nerveuse

Plusieurs mécanismes physiopathologiques sont à l’origine d’une névralgie. La cause la plus documentée est le conflit vasculo-nerveux : un vaisseau sanguin anormal entre en contact avec un nerf, altère sa gaine de myéline et perturbe la propagation des influx nerveux. Ce processus de démyélinisation génère des signaux de douleur anarchiques. On l’observe notamment dans la névralgie du trijumeau, où la rigidification artérielle liée à l’âge favorise ce type de compression.

D’autres étiologies s’ajoutent à ce tableau :

Infection virale par le zona qui endommage directement les fibres nerveuses

qui endommage directement les fibres nerveuses Traumatisme crânien, facial ou thoracique

crânien, facial ou thoracique Tumeur exerçant une pression sur un tronc nerveux

exerçant une pression sur un tronc nerveux Maladies métaboliques ( diabète , insuffisance rénale), responsables de neuropathies périphériques

, insuffisance rénale), responsables de neuropathies périphériques Maladies neurologiques (sclérose en plaques), par leurs lésions de démyélinisation centrale

Lorsque les examens ne révèlent aucune cause précise, on parle de névralgie idiopathique — une entité qui nécessite un bilan approfondi pour écarter toute pathologie sous-jacente.

D’autre part, les symptômes de la névralgie suivent un profil reconnaissable. La douleur unilatérale survient de façon soudaine, d’une intensité décrite comme insupportable. Certains patients signalent des picotements, des brûlures ou une hypersensibilité cutanée dans la zone douloureuse. Entre les crises, une douleur de fond sourde peut parfois persister. La peur d’une nouvelle attaque perturbe le sommeil et peut conduire, à terme, à une détresse psychologique avérée et à un repli social progressif.

Les principales formes de névralgie : du trijumeau à l’intercostale

La névralgie se décline en plusieurs formes cliniques, classées selon le nerf atteint et la topographie de la douleur. Chacune présente un profil distinct, d’où la nécessité d’un bilan rigoureux avant tout traitement.

La névralgie du trijumeau est la forme la plus invalidante. Elle atteint le cinquième nerf crânien et déclenche des douleurs fulgurantes, unilatérales, dans la joue, la mâchoire ou le front. Un geste aussi banal que parler ou se brosser les dents suffit à provoquer une crise. Elle figure parmi les douleurs les plus intenses que l’être humain peut ressentir.

La névralgie post-zostérienne survient à la suite d’une infection par le zona (virus varicelle-zona). Une douleur brûlante et persistante s’installe le long du nerf, bien après la disparition de l’éruption cutanée —. Les patients immunodéprimés et les personnes âgées y sont particulièrement exposés. Un traitement antiviral précoce réduit le risque d’évolution vers cette forme chronique.

La névralgie occipitale se manifeste par une douleur à la base du crâne qui irradie vers le sommet de la tête. Les mouvements du cou l’aggravent. Les blocs nerveux diagnostiques permettent à la fois de confirmer le diagnostic et de soulager la douleur. Parmi les autres formes moins fréquentes figurent la névralgie du glossopharyngien (gorge, oreille, base de la langue), la névralgie intercostale (paroi thoracique) et les névralgies atypiques, dont le diagnostic reste particulièrement complexe.

Diagnostic et traitement : les solutions que la médecine propose aujourd’hui

Identifier une névralgie repose avant tout sur un interrogatoire médical approfondi : nature de la douleur, localisation précise, durée et facteurs déclenchants. Un examen neurologique complet complète ce bilan initial. Selon les résultats, des examens complémentaires s’imposent :

Imagerie par résonance magnétique ( IRM ) pour visualiser le nerf et détecter une compression vasculaire

) pour visualiser le nerf et détecter une compression vasculaire Tomodensitométrie ( scanner ) pour éliminer une cause tumorale ou structurelle

) pour éliminer une cause tumorale ou structurelle Tests de conduction nerveuse (électromyogramme) pour évaluer l’intégrité des fibres nerveuses

Une fois le diagnostic établi, le traitement cible la cause sous-jacente. La carbamazépine — anticonvulsivant de référence — constitue le traitement de première ligne pour la névralgie du trijumeau. La gabapentine et la prégabaline entrent en jeu pour d’autres formes de douleurs neuropathiques. Les antidépresseurs tricycliques, efficaces dans les névralgies post-zostériennes, complètent l’arsenal thérapeutique.

🔵 À LIRE AUSSI >> Accident ischémique transitoire : le signal cérébral qui précède l’AVC

Lorsque les médicaments se révèlent insuffisants, d’autres options s’offrent au patient. Les blocs nerveux (injections d’anesthésiques locaux) procurent un soulagement rapide et confirment parfois le diagnostic. La décompression microvasculaire, intervention neurochirurgicale visant à lever la pression exercée sur le nerf, affiche d’excellents résultats dans les cas réfractaires. Les techniques de neurostimulation électrique représentent enfin une piste prometteuse pour les douleurs résistantes aux traitements classiques.

Une approche multidisciplinaire — neurologue, algologue et kinésithérapeute — favorise une prise en charge globale et améliore durablement la qualité de vie du patient.