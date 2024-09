Neuvième édition du concours IRead : l’algérienne Maram Mohamed Seddouki en lice

La jeune Maram Mohamed Seddouki, représentera l’Algérie au concours IRead, une initiative phare du Centre Roi Abdulaziz pour la Culture Mondiale (Ithra).

Cet événement tant attendu aura lieu les 11 et 12 octobre 2024 à Dhahran, en Arabie Saoudite. Le concours IRead, en est à sa neuvième édition. Il aspire à promouvoir la culture de la lecture et à célébrer le savoir à travers le monde arabe. Il accueillera des lecteurs issus de plusieurs pays arabes, dont l’Algérie, l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Maroc, la Tunisie, l’Égypte et l’Irak.

Au total, 10 finalistes s’affronteront dans la catégorie des essais, tandis que 8 autres participeront aux débats. L’issue de cette compétition promet d’être captivante.

Programme IRead : un tremplin pour les jeunes talents arabes

Tareq Alkhawaji, conseiller culturel à Ithra, a souligné l’importance du concours iRead dans le développement des compétences des jeunes. Grâce à cette initiative, les participants acquièrent des compétences en recherche, en écriture, ainsi qu’en prise de parole en public. Ces acquis sont essentiels pour les générations futures, car ils favorisent une lecture critique et une créativité littéraire.

En neuf ans, le concours iRead a vu la participation de plus de 225 000 candidats, offrant plus de 48 000 heures de contenu éducatif. Chaque année, il attire un public varié et met en lumière l’importance de l’investissement dans la culture et l’éducation. La mission d’Ithra, qui vise à inspirer 100 000 jeunes d’ici 2030, s’inscrit parfaitement dans ce cadre.

Un événement d’envergure avec des invités prestigieux

Le concours iRead réussit à attirer l’attention grâce à la présence de lauréats du prix Nobel de littérature, Dr Abdulrazak Gurnah et Olga Tokarczuk, en tant qu’invités d’honneur. Leur participation illustre l’importance de la lecture et de la culture au sein de la société. Aussi, plusieurs figures littéraires du monde arabe se joindront à ce rassemblement culturel. Parmi elles, on trouve le critique saoudien Abdullah Al-Ghathami, l’écrivaine algérienne Ahlam Mosteghanemi, et le poète soudanais Mohamed Abdelbari, qui offriront des discours et des performances enrichissantes.

Le concours a suscité un grand intérêt, recueillant 106 000 candidatures venant de toute la région. Cela témoigne de l’engouement croissant pour la culture de la lecture et de l’importance accordée à l’éducation littéraire. Le public aura aussi la chance de voter pour son « Lecteur préféré du public », ce qui renforce l’interaction et l’engagement des participants.

Ithra, qui signifie « enrichissement » en arabe, est un lieu dédié à la découverte de soi et à l’innovation culturelles. Depuis son ouverture en 2018, Ithra s’est imposé comme une plateforme dynamique pour les talents, créant un écosystème culturel unique en Arabie Saoudite.