Neuf harragas algériens interceptés sur les côtes espagnoles

Chaque année des milliers de jeunes migrants bravent la mer et le désert fuyant la situation socio-économique de leur pays, la misère et la pauvreté à la quête d’une vie meilleure sous d’autres cieux. Ils se jettent alors à bord des embarcations de fortune conscients tout de même du risque entrepris. Malheureusement des centaines d’entre eux périssent sans jamais atteindre cet objectif tant attendu.

Aujourd’hui encore, une embarcation a été interceptée par les gardes côtes espagnoles près d’une plage de la commune de Calpe (Alicante) avec sur son bord neuf harragas algériens, selon certains médias espagnols. Les migrants se trouvent actuellement dans un état de santé relativement bon, selon la même source.

Une fois identifiés, les 9 harragas ont été ensuite transférés au port d’Alicante pour être pris en charge par la Croix-Rouge et ainsi subir des tests PCR pour détecter une éventuelle contamination à la Covid-19.

14 000 harragas ont rejoint l’Espagne cette année

le 6 décembre dernier, l’Ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, Thomas Eckert, avait fourni un chiffre effarant de l’immigration clandestine en provenance d’Algérie et du Maroc. En effet, ils sont 14 000 harragas ayant rejoint, à partir de la côte ouest algérienne et du Maroc, l’Espagne durant les neufs premiers mois de l’année en cours.

Selon le chef de la délegation UE, les Algériens occupent la première place des migrants clandestins en provenance du Maghreb durant la période allant de janvier à septembre 2021. En mois de septembre dernier, ils étaient plus de 2 200 Algériens ayant débarqué sur les côtes espagnoles à bord de près de 150 embarcations de fortune.