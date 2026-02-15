Nettoyage numérique : 8 étapes simples pour un début d’année productif et serein

Vous cherchez un moyen concret d’attaquer l’année avec énergie et clarté ? Oubliez les résolutions floues. Lancez un grand nettoyage numérique. Oui, un ménage de printemps… en plein hiver.

Alléger son univers digital permet de gagner en productivité, de réduire les distractions et de reprendre le contrôle de son environnement technologique. Fichiers inutiles, abonnements oubliés, comptes fantômes, notifications envahissantes, tout cela pèse sur votre efficacité. Il est temps de faire le tri. Voici un plan d’action en huit (8) étapes pour assainir votre hygiène numérique.

1- Supprimer les fichiers inutiles pour libérer de l’espace

Commençons par l’évidence : vos fichiers. La tâche peut sembler intimidante. Nous accumulons tous des années de documents, d’images et de dossiers oubliés. Avancez étape par étape, supprimez 10, 20 ou 50 fichiers par jour. La régularité fera le reste. Où chercher en priorité ?

Le bureau : Premier suspect. Supprimez les anciens raccourcis et les fichiers obsolètes. Vous libérerez de l’espace, mais surtout gagnez de la clarté visuelle. Un bureau épuré améliore la concentration et l’efficacité.

Le dossier "Ancien bureau" (et ses multiples déclinaisons) : "Ancien disque dur", "Anciens fichiers ordinateur"… Vous connaissez. Ces dossiers s'empilent souvent les uns dans les autres. Ouvrez-les. Tranchez. Supprimez.

Le dossier Téléchargements : Installateurs obsolètes, documents oubliés, images enregistrées il y a dix ans… Nettoyez sur ordinateur, smartphone et tablette.

La galerie photo du smartphone : Captures d’écran inutiles, photos en rafale, vidéos involontaires… Supprimez-les. Des applications spécialisées permettent d’identifier les doublons (recherchez “duplicate” dans votre boutique d’applications).

Captures d’écran inutiles, photos en rafale, vidéos involontaires… Supprimez-les. Des applications spécialisées permettent d’identifier les doublons (recherchez “duplicate” dans votre boutique d’applications). Le stockage cloud : Accumuler de l’espace payant ne règle pas le problème. Faites le tri comme vous l’avez fait sur votre disque local.

Accumuler de l’espace payant ne règle pas le problème. Faites le tri comme vous l’avez fait sur votre disque local. Les fichiers volumineux et les doublons : Pour libérer rapidement de l’espace, ciblez les gros fichiers. Pour identifier rapidement les fichiers les plus lourds, utilisez l’outil Fichiers volumineux disponible dans l’onglet Performances de l’application Kaspersky. Définissez une taille minimale ainsi que le périmètre d’analyse, l’ensemble de l’ordinateur ou des dossiers spécifiques, et obtenez en quelques minutes la liste complète des éléments dépassant le seuil fixé. Vous pourrez ensuite les supprimer en une seule opération ou au cas par cas, selon vos besoins.

Le même onglet permet également de détecter et d’éliminer les fichiers en double. En combinant ces deux fonctionnalités, accessibles via les abonnements Kaspersky Standard, Kaspersky Plus et Kaspersky Premium, vous pouvez libérer suffisamment d’espace pour éviter l’achat d’un nouveau disque dur ou SSD.

Après le tri, pensez à vider la corbeille, ou le dossier « Photos supprimées » si vous intervenez sur la galerie de votre smartphone, afin de finaliser réellement le nettoyage.

2- Nettoyer ses emails et applications de messagerie

La prochaine étape clé de votre nettoyage numérique concerne vos applications d’email et de messagerie. En les mettant de l’ordre, vous libérerez de l’espace occupé par des années d’échanges accumulés et, surtout, vous fluidifierez votre usage au quotidien. Moins d’encombrement, plus de clarté. Quelles sont les actions prioritaires ?

Traitez les messages non lus : Divisez le travail en petites sessions quotidiennes. Fixez-vous un objectif simple, terminer chaque journée avec moins de messages non lus qu’au début.

Désabonnez-vous des newsletters inutiles : Ne vous contentez pas d'ignorer. Désinscrivez-vous immédiatement. Cette étape peut également vous aider avec la tâche précédente. L'élimination des flux de renseignements inutiles réduira le nombre de nouveaux éléments non lus. Vous pouvez donc parvenir à vous débarrasser de toutes ces informations encore plus rapidement.

Supprimez les anciennes conversations : Ancien agent immobilier, livreurs, discussions sans valeur actuelle : supprimez.

Supprimez les anciennes conversations : Ancien agent immobilier, livreurs, discussions sans valeur actuelle : supprimez.

Éliminez les emails avec pièces jointes volumineuses : Votre espace se remplit ? Supprimez d'abord ces messages. Dans Gmail, tapez size:10000000 dans la barre de recherche pour afficher les emails dépassant 10 Mo.

3- Fermer les onglets inutiles et nettoyer son navigateur

Il est temps de s’attaquer au programme que nous utilisons le plus, à savoir notre navigateur. Les onglets laissés ouverts pendant des semaines, voire des mois, consomment inutilement la mémoire de votre appareil et compliquent la recherche des informations vraiment utiles. Leur accumulation peut également gêner les mises à jour du navigateur, essentielles pour maintenir une hygiène numérique optimale.

Pour faire le tri, deux stratégies s’offrent à vous : fermer rapidement tous les onglets superflus sans vous soucier du contenu, ou procéder progressivement en fermant 10 à 20 onglets à la fois, en vérifiant ceux qui contiennent des informations importantes. Les onglets essentiels peuvent être sauvegardés dans les favoris ou regroupés dans des dossiers spécifiques.

Profitez-en pour vider le cache de votre navigateur, ce dernier occupe souvent plus d’espace qu’on ne le pense. Vérifiez aussi les extensions installées et supprimez celles que vous n’utilisez pas. Ce simple nettoyage améliorera à la fois la performance et la clarté de votre navigation.

4- Annuler les abonnements numériques inutiles

Aujourd’hui, presque tous les services en ligne proposent un abonnement, parfois plusieurs. Rapidement, ces abonnements s’accumulent, souvent à votre insu. Quel est le coût réel ? Peu de gens le savent, et la plupart sous-estiment largement le total de leurs dépenses numériques.

Résultat, se désabonner des services inutiles offre un gain financier immédiat, parfois plus important qu’on ne l’imagine. Mais la tâche demande de l’organisation : il faut inventorier tous vos abonnements, rassembler les informations et trier ce qui est essentiel. N’oubliez pas les abonnements familiaux, qui peuvent créer des doublons sur différents appareils.

La solution qui s’offre est SubsCrab, une application conçue pour gérer vos abonnements. Elle centralise vos services, calcule vos dépenses mensuelles, propose un calendrier pratique, vous rappelle les jours de paiement, indique comment résilier un abonnement et peut même suggérer des alternatives ou des réductions pour vos renouvellements.

5- Supprimez les applications inutilisées

De nombreuses applications dorment sur votre smartphone depuis un an, voire n’ont jamais été ouvertes. Elles occupent de la mémoire, consomment parfois des données, épuisent la batterie et continuent de collecter des informations sur vous.

Supprimez-les ! En retirant au moins une application par jour, vous retrouverez un écran d’accueil ordonné en moins d’un mois.

Pour aller plus vite, utilisez la fonctionnalité Applications non utilisées incluse dans les abonnements Kaspersky Standard, Plus et Premium. Elle détecte automatiquement les applications rarement utilisées, que ce soit sur Windows ou Android, et permet de les supprimer en un seul geste.

Certaines applications Android restent protégées et ne peuvent pas être désinstallées à cause du fabricant, comme un navigateur propriétaire ou un client de réseau social inutilisé. Des méthodes spécifiques permettent néanmoins de les retirer, détaillées dans ce guide complet.

6- Désactivez les notifications inutiles

Le flux incessant de notifications reste l’un des principaux obstacles à la tranquillité numérique, qu’il provienne d’un podomètre ou d’une simple calculatrice. Heureusement, vous pouvez reprendre le contrôle. Deux approches s’offrent à vous :

Radicale : désactivez toutes les notifications sauf celles essentielles, applications bancaires, messageries et outils de travail.

Modérée : identifiez les applications les plus intrusives et neutralisez uniquement leurs alertes.

Pensez aussi à limiter les notifications dans les messageries pour les contacts, discussions ou chaînes moins importantes. Activez le mode Sans distractions, disponible sur Android, iOS, Windows et macOS, pour réduire les alertes et autres bruits numériques sur une période définie.

Enfin, n’oubliez pas que les applications ne sont pas les seules à envoyer des notifications. De nombreux sites web exploitent les alertes intégrées au navigateur. Prenez le temps de les désactiver également. Pour aller plus loin, un guide spécifique explique comment empêcher les navigateurs de vous inonder d’informations inutiles.

7- Supprimez les comptes inutilisés

Chaque compte créé sur un service en ligne, même le plus insignifiant, représente un risque. En cas de piratage, il peut servir à escroquer, blanchir des biens volés ou attaquer d’autres utilisateurs. Si une carte bancaire y est associée, les conséquences peuvent être graves.

Pour sécuriser votre environnement numérique, supprimez les comptes dont vous n’avez plus besoin. Cette étape demande un peu d’organisation, il faut se souvenir des comptes existants, retrouver les identifiants de connexion, puis procéder à la suppression. Mais le jeu en vaut la chandelle.

Pour éviter d’être submergé, visez une suppression par semaine. Profitez-en pour centraliser vos comptes dans un gestionnaire de mots de passe. Vous stockerez ainsi tous vos identifiants en toute sécurité et pourrez vous connecter en un clic. La prochaine fois que vous ferez le ménage, le processus sera beaucoup plus simple.

De plus, si un service est compromis, votre gestionnaire vous alertera immédiatement. Vous pourrez alors changer le mot de passe ou décider de supprimer le compte.

8- Modifiez les mots de passe peu sûrs

Kaspersky Password Manager identifie les mots de passe vulnérables, soit parce qu’ils ont été compromis, soit parce qu’ils sont réutilisés sur plusieurs comptes.

Un mot de passe déjà exposé met instantanément le compte en danger. La réutilisation du même mot de passe sur différents services augmente le risque, en cas de piratage, les cybercriminels peuvent tenter d’accéder à tous vos comptes via la technique du bourrage d’identifiants.

Modifiez rapidement les mots de passe compromis et procédez par étapes pour ceux utilisés sur plusieurs services. Kaspersky Password Manager vous aide à créer des mots de passe uniques et sécurisés grâce à un générateur aléatoire. Ils sont stockés de manière chiffrée et synchronisés sur tous vos appareils. Vous n’avez à retenir que le mot de passe principal, qui protège l’ensemble de la base de données.

Pour simplifier l’ensemble de ce processus d’épuration numérique, Kaspersky Premium offre une protection complète, des outils de productivité, un gestionnaire de mots de passe et toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer efficacement vos appareils domestiques.

Reprenez le contrôle de votre vie numérique !

Le nettoyage numérique ne se limite pas à supprimer quelques fichiers ou fermer des onglets. Il s’agit d’une démarche globale pour gagner en efficacité, en sécurité et en tranquillité d’esprit. Supprimer les fichiers et applications inutiles, trier vos emails, fermer les onglets superflus, annuler les abonnements, désactiver les notifications, supprimer les comptes obsolètes et sécuriser vos mots de passe sont autant de mesures concrètes pour reprendre le contrôle de votre univers digital.

Les solutions proposées par Kaspersky, telles que la gestion des fichiers volumineux, l’identification des applications non utilisées ou le Password Manager, simplifient considérablement ces étapes. Elles permettent non seulement de libérer de l’espace et d’optimiser vos appareils, mais aussi de sécuriser vos informations personnelles et financières face aux risques numériques.

En appliquant ces huit points de manière régulière, vous transformez votre environnement numérique en un espace ordonné, sûr et performant. Vous gagnez en productivité, en clarté et en sérénité, tout en réduisant le stress lié à l’encombrement et aux distractions. Le nettoyage numérique devient ainsi un outil stratégique pour bien démarrer l’année et maintenir des habitudes digitales saines sur le long terme.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. Ses technologies protègent aujourd’hui plus d’un milliard d’appareils contre les cybermenaces émergentes et les attaques ciblées à travers le monde.

L’expertise de Kaspersky en matière de sécurité informatique et de renseignement sur les menaces se traduit par des solutions et services innovants destinés aux particuliers, aux entreprises, aux infrastructures critiques et aux autorités publiques. Son portefeuille couvre aussi bien la protection avancée des appareils personnels que des solutions de sécurité dédiées aux organisations, ainsi que des technologies de Cyber Immunité conçues pour faire face à des menaces numériques de plus en plus sophistiquées.

Kaspersky accompagne des millions d’utilisateurs et plus de 200 000 entreprises dans la sécurisation de leurs environnements numériques.Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel : www.kaspersky.fr