L’écrivain algérien à succès Yasmina Khadra, de son vrai nom Mohamed Moulessehoul, continu de réaliser les exploits au niveau international. Son roman intitulé l’Attentat devra être adapté prochainement en série pour Netflix.

L’annonce a été faite par l’écrivain lui-même dans un post publié sur sa page Facebook. « Après le film, prochainement la série sur Netflix. Le projet sera porté par le producteur américain Michael Kupisk », a-t-il, en effet, annoncé.

À noter que « L’Attentat » de Yasmina Khadra a déjà été adapté, en film, par le réalisateur libanais Ziad Doueiri en 2012, avec, au casting, Ali Suliman, Evgenia Dodina ou encore Reymonde Amsellem. Comme distinction, le film avait reçu l’Étoile d’or au Festival international du film de Marrakech 2012.

Les félicitations de l’Ambassade des États-Unis en Algérie

Pour sa part, l’Ambassade des États-Unis à Alger a tenu à féliciter l’écrivain algérien pour ce nouvel exploit. « Félicitations pour l’écrivain algérien Mohammed Moulessehoul, plus connu sous le nom de Yasmina Khadra, dont le livre « L’Attaque » est en cours d’adaptation en série Netflix par le producteur américain Michael Kupisk », lit-on dans le message de l’Ambassade.

Il convient de noter que « l’Attentat », publié par les éditions Julliard en 2005, a fait l’objet de nombreux éloges de la critique et a raflé de nombreux prix littéraires depuis sa publication.

Dans son message de félicitations publié sur sa page Facebook, l’Ambassade des USA en Algérie a tenu à rappeler que ce n’est pas la première fois que le fils prodige de la wilaya de Béchar, dans le Sud algérien, attire l’attention du public américain.

À ce propos, l’Ambassade précise que son ouvrage « Les hirondelles de Kaboul », paru en 2002, a été publié par l’éditeur américain Doubleday et a été élu meilleur livre du « San Francisco Chronicle and Christian Science Monitor Best Book ».

Résumé du roman

« Dans un restaurant bondé de Tel-Aviv, une femme fait exploser la bombe qu’elle dissimulait sous sa robe de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine, Israëlien d’origine arabe, opère à la chaîne les innombrables victimes de cet attentat atroce ».

« Au milieu de la nuit, on le rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui apprendre sans ménagement que le kamikaze est sa propre femme ».