Netflix : 3 films algériens disponibles sur le géant du streaming

Dans les quatre coins du monde, les Algériens et les Algériennes ont toujours laissé leur trace. Dans les sciences, les sports et les arts, ils ont excellé faisant de leurs accomplissements la fierté du pays et de leurs compatriotes.

Dans le monde artistique, plusieurs noms brillent parmi tant d’autres, ils y sont également omniprésents, jusqu’à débarquer sur le géant du streaming Netflix à travers des films et des séries, voici trois films algériens disponibles sur cette plateforme.

Le drôle, Good luck Algeria

Une comédie franco-algérienne ? Elle est bel et bien disponible sur Netflix. Dans un film de Farid Bentoumi sorti en 2016, on assiste à l’aventure de Sam et Stéphane. Les deux amis d’enfance excellent dans la fabrication des skis haut de gamme. Tout cela semble joyeux, jusqu’au jour où leur entreprise est menacée.

N’ayant pas d’idée de comment sauver leur business et leur passion, ils se lancent un pari fou, qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie. Ce pari permettra à Sam de renouer et de retrouver ses racines algériennes.

L’unique, Until the end of time

“Jusqu’à la fin des temps” cette comédie dramatique et contre toute attente romantique et algérienne écrite et réalisée par Yasmine Chouikh, elle a trouvé sa place sur Netflix. Sorti en 2017, a reçu des Prix internationaux, racontant l’histoire de deux septuagénaires Djohar, une veuve au caractère particulier, avachie par la vie, et Ali un fossoyeur. Ils se rencontrent dans un cimetière, où Djohar visitait la tombe de sa sœur, elle demande à Ali de lui préparer ses funérailles.

Cependant, plus les jours passent, plus le mindset et la vision de Djohar changent grâce à Ali, pendant que les deux protagonistes apprennent à se connaître.

Le fameux, Papicha

Son nom est très connu, on a tous entendu parler de ce film, il a été au coeur des polémiques pendant une longue période, il s’agit de Papicha. Ce film réalisé par Mounia Meddour a été le résultat d’une collaboration entre l’Algérie, la France et la Belgique. Sorti en 2019, ce film réunit Lyna Khoudri, Shirine Boutella et Amira Hilda Douaouda dans les années 90.

Il nous raconte l’histoire de Nedjma, une étudiante de 18 ans qui rêve de devenir styliste. Habitant dans une résidence universitaire, elle sort discrètement la nuit pour vendre ses créations dans les boites de nuit. Cette histoire d’une ambition est marquée par une situation politique et sociale compliquée, on y voit le combat d’une jeune fille qui décide de franchir les bornes imposées par la société, au nom de la liberté.