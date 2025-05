Netanyahu menace la France si Macron reconnaît la Palestine

Dans un climat de vives tensions diplomatiques entre Paris et Tel Aviv, Nétanyahu aurait menacé la France, selon Le Figaro, en réponse à l’éventuelle reconnaissance de l’État palestinien par Emmanuel Macron. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un mouvement européen initié par l’Espagne, l’Irlande et la Norvège.

Rappelons, Emmanuel Macron, après une longue hésitation, a annoncé lors de l’émission « C à Vous » du mercredi 9 avril sur France 5, son intention de reconnaître l’État de Palestine « dans les prochains mois« , possiblement dès juin. Il avait alors expliqué que « la priorité » était de lever le blocus humanitaire imposé depuis le 2 mars par Israël et d’aller vers un nouveau cessez-le-feu, par l’entremise des États-Unis, de l’Égypte et du Qatar.

D’après des diplomates français, cette initiative vise principalement à susciter une vague de reconnaissance internationale plus vaste. La France ambitionne ainsi de catalyser une dynamique régionale, y compris par les États arabes, envers « une connaissance mutuelle entre Israël et la Palestine« .

Israël menace d’annexer la Cisjordanie en cas de reconnaissance de la Palestine par la France

La France pourrait profiter d’une conférence à l’ONU, qu’elle coorganisera avec l’Arabie saoudite, pour officialiser sa reconnaissance de la Palestine. Paris perçoit cette démarche comme une opportunité de relancer le processus diplomatique, bloqué depuis le début de la guerre à Gaza en 2023.

En Israël, l’éventualité d’une telle reconnaissance est considérée comme une remise en question directe de sa vision du statut du territoire de la Palestine. Selon la source citée par Le Figaro, reconnaître la Palestine équivaudrait à « récompenser le Hamas« . Bien que cette ligne de réponse n’ait pas été officiellement conformée par le gouvernement de Benyamin Netanyahu.

« Si jamais la France reconnaît en juin l’État de Palestine, nous répondrons en annexant les colonies de Cisjordanie« , a menacé une source officielle israélienne auprès du média français. Israël cherche à prévenir un effet domino où la décision française inciterait d’autres pays occidentaux comme le Royaume-Uni et le Canada à reconnaître également la Palestine.

« Méthode israélienne habituelle »

Il s’agit d’un bras de fer qui s’engage entre la France et Israël sur la possible reconnaissance de l’État palestinien par Emmanuel Macron, lors d’une conférence à l’ONU en juin 2025. Face à cette menace, une source diplomatique française a réagi avec peu de surprise, qualifiant cela de « méthode israélienne de négociation habituelle« .

Par ailleurs, un autre diplomate estime que des menaces similaires ont déjà été formulées par le passé, tout en notant qu’il ne s’agit pas encore de la position officielle du gouvernement de Netanyahu. Il estime cependant que cette réaction témoigne « du potentiel de la position française » : « cette perspective semble provoquer une réaction particulièrement vive« .

