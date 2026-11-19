Nesrine Ragguem poursuit son ascension remarquable au Canada. Déjà directrice de l’Institut de cardiologie de Montréal, la dirigeante algérienne vient de décrocher le prestigieux prix « Réussite professionnelle » lors du Gala d’excellence 2026 de la Fondation Club Avenir, tenu le 7 novembre dernier.

Une consécration saluée officiellement le 17 novembre par l’institution médicale qu’elle pilote, notamment l’Institut de cardiologie de Montréal.

Cette récompense lui a été décernée à l’occasion de la 24e édition du gala, qui s’est tenue au sein de la prestigieuse école HEC Montréal.

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Quand l’excellence de la diaspora algérienne est mise à l’honneur

Fondée en 2002, la Fondation Club Avenir s’emploie à faire rayonner les figures marquantes des communautés maghrébines du Canada, valorisant des parcours d’exception dans des secteurs allant de l’entrepreneuriat aux arts, en passant par le sport.

Pour cette édition, Nesrine Ragguem rejoint le palmarès grâce à un « parcours inspirant qui témoigne de la force du professionnalisme, de la persévérance et du leadership dans la réalisation de grandes ambitions », souligne l’Institut de cardiologie de Montréal dans son communiqué.

L’institution précise qu’elle s’est démarquée parmi « de nombreuses candidatures de grande qualité », notamment grâce à ses accomplissements professionnels et à son apport majeur au secteur de la santé.

L’institution tient également à associer ses équipes à cet honneur, soulignant que « cette reconnaissance rejaillit sur l’ensemble de la communauté de l’ICM et témoigne de l’engagement collectif de celles et ceux qui travaillent chaque jour à améliorer la santé cardiovasculaire de la population ».

Nesrine Ragguem aux commandes d’une institution médicale majeure au Canada

Cette distinction vient couronner deux années passées à la direction de l’ICM. Son parcours académique débute à Alger, où elle entame des études de médecine en 1996, avant de s’établir au Canada en 2002. Elle poursuit alors son cursus à l’Université de Montréal, décrochant un diplôme en nutrition humaine en 2005.

Avant d’intégrer l’Institut de cardiologie de Montréal, Nesrine Ragguem a forgé son expérience en assumant diverses fonctions de direction et d’encadrement au sein du système de santé montréalais. Elle y occupe d’abord des fonctions de direction au sein des services multidisciplinaires, avant d’assurer la présidence-direction générale par intérim en juin 2024, puis d’être confirmée officiellement à ce poste en décembre de la même année.

Depuis, Nesrine Ragguem pilote l’ICM, un centre de référence dédié aux soins cardiovasculaires, également réputé pour son excellence en matière de recherche, d’enseignement et de prévention.

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