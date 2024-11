NESDA : 12 000 micro-entreprises à créer d’ici 2025

Bilal Achacha, directeur général de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat (NESDA), a annoncé un objectif ambitieux : créer 12 000 micro-entreprises durables d’ici 2025. Ce plan vise à soutenir l’économie nationale tout en encourageant les jeunes à entreprendre.

Une stratégie globale pour intégrer les micro-entreprises

Lors de son passage à l’émission Invité du matin sur la première chaîne de radio algérienne, Achacha a précisé que l’agence adopte une nouvelle stratégie visant à offrir une vision économique globale.

Cette approche a pour but d’intégrer les micro-entreprises dans les politiques publiques de l’État tout en corrigeant les insuffisances constatées dans les programmes précédents.

Diversification des sources de financement

Pour garantir la pérennité des projets, la NESDA prévoit de diversifier les sources de financement.

Cela inclut des prêts d’exploitation et des crédits d’investissement en partenariat avec les banques et les compagnies d’assurance, offrant ainsi un environnement financier favorable aux entrepreneurs et augmentant leurs chances de réussite.

Formation et soutien ciblés

Achacha a souligné que la formation constitue un pilier central pour améliorer le taux de réussite des micro-entreprises.

À ce jour, l’agence a formé 5 300 diplômés universitaires en seulement deux mois et prévoit d’intensifier cet effort dans les centres de formation professionnelle.

En parallèle, 117 centres de développement entrepreneurial ont été créés dans les universités, avec un projet d’ajouter 190 nouveaux centres dans les établissements de formation professionnelle.

De plus, 700 conseillers spécialisés sont actuellement mobilisés pour l’analyse, l’évaluation et le financement des projets. L’objectif est de soutenir la création de 600 micro-entreprises pour les diplômés de la formation professionnelle, tandis que 7 000 dossiers sont en cours d’étude pour la création de nouvelles structures.

L’entrepreneuriat comme moteur de développement

Dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat, organisée sous le thème L’entrepreneuriat pour tous, la NESDA s’efforce de promouvoir la culture entrepreneuriale et l’innovation auprès des jeunes.

Par ailleurs, l’Agence algérienne de promotion de l’investissement a recensé plus de 10 000 projets d’investissement d’une valeur totale avoisinant 4 340 milliards de dinars depuis son lancement.

Un soutien accru de l’État

Le ministre de l’Intérieur, Ibrahim Merad, a récemment réaffirmé que la promotion de l’investissement est une priorité nationale, mettant en avant les efforts de l’État pour améliorer l’environnement des affaires et financer des zones d’activités locales.

En écho, le président a rappelé l’importance de faciliter l’investissement et de soutenir les start-ups. Le nombre de ces entreprises est passé de 780 à 20 000 aujourd’hui, car l’État a mis en place des mesures pour offrir des terrains et accorder des prêts aux investisseurs.

Avec cette ambition, la NESDA s’affirme comme un acteur clé dans la transformation économique de l’Algérie, tout en soutenant les aspirations des jeunes entrepreneurs.