Neige et verglas : le trafic aérien entre la France et l’Algérie fortement perturbé

Les conditions météorologiques difficiles continuent de perturber le trafic aérien en France. Ce mercredi 7 janvier 2026, de fortes chutes de neige et du verglas ont touché plusieurs régions, notamment l’Île-de-France et le nord-ouest du pays, entraînant de nombreuses annulations et retards de vols. Les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie n’ont pas été épargnées, avec plusieurs vols d’Air Algérie, Transavia et Air France concernés.

Dès les premières heures de la matinée, les aéroports français ont dû adapter leurs programmes en raison des opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions, provoquant une désorganisation importante du trafic.

Aéroports parisiens : plusieurs vols avec l’Algérie annulés

À Paris, les deux principaux aéroports, Orly et Roissy-Charles-de-Gaulle, figurent parmi les plus touchés. Des dizaines de vols toutes destinations confondues ont été annulés au cours de la matinée. Au moins six vols reliant la France et l’Algérie ont été officiellement annulés.

Au départ de Paris vers l’Algérie, les annulations concernent notamment le vol TO 7258 de Transavia reliant Paris-Orly à Oran, prévu à 10 h 05, le vol AF 1854 d’Air France entre Paris-CDG et Alger programmé à 10 h 20, ainsi que le vol AH 1011 d’Air Algérie Paris-Orly – Alger initialement prévu à 13 h 00.

Dans le sens inverse, trois vols au départ de l’Algérie vers Paris ont également été supprimés. Il s’agit du vol AH 1011 d’Air Algérie Alger – Paris-Orly prévu à 11 h 30, du vol TO 7261 de Transavia Alger – Paris-Orly programmé à 12 h 15, ainsi que du vol AF 1855 d’Air France Alger – Paris-CDG prévu à 16 h 35.

Selon les médias français, près d’une centaine de vols ont été annulés à Roissy-Charles-de-Gaulle et environ 40 à l’aéroport d’Orly au cours de la matinée.

🟢 À LIRE AUSSI : Alertes météo en Algérie : froid glacial, chutes de neige et fortes pluies au programme ce 7 janvier

Retards dans d’autres aéroports français

Dans le nord de la France, la situation est également compliquée. À l’aéroport de Lille, les vols à destination et en provenance de l’Algérie ne sont pas annulés, mais affichent tous des retards. Les vols d’Air Algérie au départ d’Oran et de Constantine, initialement prévus à 11 h 35 et 11 h 40, accusent des retards aussi bien au départ qu’à l’arrivée.

À Nantes, l’aéroport a annoncé l’annulation de l’ensemble des vols programmés dans la matinée de ce mercredi. Une reprise progressive du trafic est prévue à partir de midi, mais aucune liaison avec l’Algérie n’était programmée pour la journée.

🟢 À LIRE AUSSI : Dubaï, Pékin, Guangzhou : où volera le deuxième A330-900neo d’Air Algérie ?

Situation plus stable dans certains aéroports européens

En Belgique, l’aéroport de Bruxelles ne signale aucune annulation de vols de ou vers l’Algérie pour ce mercredi. Toutefois, le vol AH 2062 d’Air Algérie en provenance d’Alger, attendu initialement à 12 h 50, a vu son arrivée retardée jusqu’à 14 h 00.

Face à ces perturbations, les compagnies aériennes appellent les voyageurs à vérifier régulièrement le statut de leurs vols avant de se rendre à l’aéroport et à se rapprocher de leurs transporteurs pour toute information sur les reports, remboursements ou réacheminements.

🟢 À LIRE AUSSI : Chutes de neige : circulation interrompue sur plusieurs routes nationales ce 31 décembre