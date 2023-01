Neige en Algérie : plusieurs routes fermées dans 5 wilayas

Depuis quelques jours, le froid, les pluies et la neige ont fait leur grand retour en Algérie, cette saison hivernale tant attendue s’installe enfin.

Et comme chaque saison hivernale certaines régions de l’Algérie voient d’importantes chutes de neige, ce qui peut conduire à la fermeture des routes après accumulation d’importantes chutes de neige. C’est le cas pour plusieurs wilayas du pays.

En effet, selon la page officielle de la Gendarmerie Nationale qui donne des nouvelles des routes algériennes, plusieurs sont coupées à la circulation à cause de la neige.

Concernant les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et Béjaia

Les services de la Gendarmerie nationale ont indiqué que des routes étaient toujours fermées en raison des chutes de neige dans plusieurs wilayas du pays. Il s’agit de la Route Nationale 15 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, précisément au niveau du Col de Tirourda dans la commune d’Iferhounen, et la RW 253 reliant Bejaia et Tizi Ouzou au niveau du Col de Chellata (commune Iferhounen).

De plus, la RN 33 a également été fermée en raison des chutes de neige dans la région Assoul (commune Ait Boumehdi), ainsi que la RN 15 entre les communes d’Aghbalou (Bouira) et Iferhounen (Tizi Ouzou) au niveau du Col de Tirourda, la RN 33 reliant les communes de Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou) dans les régions de Tikjda et Tirourda (commune Lasnam).

En outre, la Route Nationale 26 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, au niveau de Takhlicht dans la commune de Chelata, et le chemin de la wilaya 22, au niveau d’Aghbala dans la commune de Semaoune, sont aussi fermées en raison du cumul de neige.

Qu’en est-il des wilayas de Skikda et Ain Defla ?

Ainsi, la route nationale n°7 reliant les villes d’Aïn Kechra et de Beni Zid à Skikda est impraticable. Il en est de même pour les routes nationales n°132 et 39, reliant Oued Zhour et Kheneg Mayoum. Cette neige accumulée a également bloqué deux routes dans la wilaya d’Ain Defla.