Neige en Algérie : plusieurs axes routiers fermés, la GN fait le point

Depuis quelques jours maintenant, l’Algérie connaît une vague de neige et de froid qui a envahi plusieurs wilayas du pays. Notamment celles du nord. Et ce, après plusieurs jours de sécheresse. En fait, on peut dire que l’hiver a commencé ce weekend. De ce fait, nombreuses sont les personnes qui se sont précipitées pour profiter de la neige. Cependant, cela n’a pas été sans conséquence !

En effet, plusieurs axes routiers ont été fermés à cause de la forte chute de neige. Afin de prévenir les conducteurs, les services de la gendarmerie nationale ont dévoilé les routes et les wilayas concernées par cette décision. Cela via le site internet Tariki. Pour rappel, celui-ci est dédié à l’information routière.

Tariki : Voici les axes routiers concernés par cette note

On notera que la liste des routes fermées, citée ci-dessous, a été mise à jour aujourd’hui soit le 22 janvier 2022 à 7h du matin. À cet effet, on citera :

Wilaya de Tizi Ouzou :

La route nationale numéro 15 reliant Bouira et Tizi Ouzou , précisément au niveau de la région Tirourda, commune d’Iferhounene.

La route wilayale numéro 253 reliant Béjaïa et Tizi Ouzou.

La route nationale numéro 30, région de Nizi Nekoulane, commune de Iboudraren, Tizi Ouzou.

La route nationale numéro 33, région Assoul, commune de Aït Boumahdi.

Wilaya de Bouira :

La route nationale numéro 15 reliant la commune d’Aghbalou et celle de Iferhounene, plus précisément à col de Tirourda.

La route nationale numéro 30 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, précisément au niveau de la région de Nizi nakoulene, commune de Saharidj.

La route nationale numéro 33 reliant Bouira et la commune de Ouacif, Tizi Ouzou, précisément au niveau de la région Tikjda et Tirouda.

Wilaya de Jijel :

La route wilayale numéro 135 A reliant la commune Boucif Ouled Askeur, Jijel et Terrai Bainen (Mila).

La route wilayale numéro 135 B la commune de Boucif Ouled Askeur et celle de Chahna.

La route wilayale numéro 142 reliant la commune de Chahna et celle de Tessala Lemtai (Mila).

La route wilayale numéro 137 A reliant les deux communes de Selma Ben Ziada et Texenna.

La route wilayale numéro 137 B reliant la commune de Selma Ben Ziada et celle d’Erraguen Souissi.

La route wilayale numéro 137 reliant les deux communes Selma Ben Ziada et El Aouana.

La route communale reliant la commune d’Ouled Rabah (jijel) et celle de Terrai Bainen (Mila).

Wilaya de Béjaïa :

La route nationale numéro 26 A reliant la wilaya de Bouira et Tizi Ouzou ( commune de Chellata).

Wilaya de Batna :

La route nationale numéro 87 reliant la wilaya de Batna et Biskra, au niveau de la région de Theniet Erssas, commune de Theniet El Abed.

Chute de neige en Algérie : des difficultés de circulation ont été enregistrées

Les services de la gendarmerie nationale ont fait plusieurs interventions. Et ce, au niveau de plusieurs régions. En vue de faciliter la circulation, suite à la chute de neige. En effet, des difficultés de circulation ont été enregistrées au niveau de plusieurs axes routiers, notamment :

Wilaya de Souk Ahras :

La route nationale numéro 16, reliant la commune de Mechroha et Souk Ahras, précisément au niveau du village Ain Seynour.

Wilaya de Médéa :

L’axe autoroutier Nord-Sud, reliant la wilaya de Médéa et Blida, précisément au niveau de la commune de Ben Chicao.

Wilaya de Sétif :

La route nationale numéro 77 reliant la wilaya de Sétif et Jijel

Wilaya de Mila :