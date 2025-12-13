Neige en Algérie : fermeture des routes dans ces wilayas

Les services de la Gendarmerie Nationale ont émis un avertissement concernant l’état critique de certaines routes suite aux chutes de neige. Selon un communiqué diffusé par la page « Tariki » sur Facebook, la circulation est actuellement interrompue sur plusieurs axes majeurs dans les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou.

Le chemin national (RN) n° 33 est notamment affecté. Il est signalé coupé dans la section qui relie les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou. La fermeture est localisée avec précision dans la région de Tikejda (commune d’El Asnam) et au niveau d’Akoukar (commune de Bechloul) en raison d’importantes accumulations de neige. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le même axe (RN n° 33) est bloqué au niveau de la zone d’Assoul, dans la commune d’Aït Boumehdi, la route étant rendue impraticable par la neige.

La Gendarmerie Nationale précise toutefois que la majorité des autres routes reste ouverte à la circulation. Cependant, elle appelle instamment tous les usagers à une extrême prudence sur l’ensemble du réseau routier face aux risques liés aux conditions hivernales.

Prévisions météorologiques et conditions hivernales

Le temps hivernal s’est réinstallé sur l’Algérie, apportant un épisode de froid et de neige dès ce samedi 13 décembre. Les prévisions annoncent que le temps restera globalement pluvieux et froid sur de nombreuses régions du pays.

Dans le Nord, les précipitations concerneront essentiellement les wilayas de l’Ouest, tandis que le Centre et l’Est connaîtront un ciel partiellement nuageux. La neige fera son apparition sur les sommets des Hauts-Plateaux durant la nuit, impactant particulièrement les zones d’altitude qui dépassent les 1000 mètres. Les wilayas concernées par cet épisode hivernal sont Naâma, Béchar, Béni Abbès, Tindouf et El Bayadh.

Concernant les températures, elles varieront entre 19 et 21 °C sur les régions côtières, tandis qu’elles oscilleront entre 11 et 21 °C dans les régions intérieures. Les vents souffleront également fort, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h, ce qui accentuera la sensation de froid dans les zones exposées. Dans le Sud, le temps alternera entre soleil et pluie, et des chutes de neige sont même attendues sur les sommets du mont Antar pendant la nuit. Les températures y varieront entre 13 et 23 °C, avec des vents pouvant atteindre 40 km/h.

Face à ces conditions instables, les autorités locales et les services de météorologie appellent l’ensemble des citoyens à une vigilance accrue. Ils sont invités à suivre de près les bulletins météorologiques pour adapter leurs déplacements et leurs activités, notamment dans les zones vulnérables aux inondations et aux fortes chutes de neige. Ce week-end marque ainsi une période de météo instable, confirmant l’installation progressive de l’hiver sur le territoire algérien.