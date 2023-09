Née en Algérie, Bélinda Fall veut devenir la 1ʳᵉ femme présidente de la Mauritanie

Dans le monde, les femmes sont de plus en plus à occuper des postes d’emploi importants. Notamment en tant que des chercheuses scientifiques, mais aussi dans le domaine de la politique. Certaines parmi elles poussent leurs ambitions très loin en rêvent de devenir présidentes d’un pays.

C’est le cas de Belinda Fall, une auteure et femme d’affaires mauritanienne, très influente, qui a récemment annoncé sa candidature pour les élections présidentielles en Mauritanie qui auront lieu en 2024.

Née d’une maman algérienne, qui est Bélinda Fall ?

Née en 1981 à Alger, d’un père mauritanien et d’une mère algérienne, cette femme d’affaires, de son nom complet Belinda Mint Mohamed Fall Ould Alioune, a passé son enfance en Mauritanie où elle a grandi et obtenu son baccalauréat pour poursuivre ses études en business et administration dans une université américaine.

Bélinda Fall est aussi consultante auprès de plusieurs chefs d’État africain, pendant la période allant de 2005 à 2017. Mais pas que. Car cette extraordinaire femme est aussi l’auteur de huit livres, dont : « Piégée à Bangkok » et « J’ai gagné blanc de France ».

Adepte des voyages, elle a eu l’occasion de visiter 56 pays dans le monde, ce qui lui a permis d’apprendre sept langues.

Bélinda Fall candidate à l’élection présidentielle de la Mauritanie en 2024

Actuellement, le parcours de Bélinda Fall connaît une nouvelle étape, par laquelle elle espère devenir très prochainement la première présidente femme en Mauritanie. D’ailleurs, elle a récemment annoncé qu’elle se porte candidate indépendante pour la prochaine élection présidentielle en Mauritanie, qui aura lieu en 2024.

Pour ce faire, elle annonce une compagne qui commence via les médias du monde avant de sauter sur le terrain. Une compagne grâce à laquelle elle promet une émancipation de la femme mauritanienne. « Le Monde découvrira alors la Mauritanie via une nouvelle face, celle d’une Candidate à la Présidence d’une République islamique où les Femmes ont les mêmes droits que les Hommes » a-t-elle déclaré.

