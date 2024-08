“Ne gâchez pas vos vacances” : le conseil d’un député aux membres de la diaspora

Au port d’Alicante, de Marseille ou de Sète, les passagers d’Algérie Ferries subissent les conséquences et les déboires des deux navires Moby Dada et Tassili II. À chaque voyage, le nom de la compagne s’associe à une série d’annulations et de reports.

Retards, annulations et reports… ces perturbations sont devenues monnaie courante chez la compagnie, qui, malgré ses efforts, n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau.

Après le Moby Dada, le Tassili II retenu en France

En effet, après l’immobilisation de l’affrété italien, le Moby Dada, au port d’Alicante, c’est au tour du Tassili II d’être retenu au port de Marseille, par le contrôle de l’État du port en question. Causant ainsi, une nouvelle vague de reports de traversées.

Face à ces interminables chamboulements, les clients de la compagnie sont les seuls perdants. En effet, en cette période de forte affluence, et alors que la majorité des transporteurs maritimes et aériens font le plein de profits, les passagers d’Algérie Ferries sont nombreux à être bloqués, pendant plusieurs jours en Espagne et en France, dans l’attente d’un navire pour les transporter vers le territoire national.

Une situation difficile pour les membres de la diaspora qui profitent de la saison estivale pour passer leurs vacances auprès de leurs familles.

“Changez de destination”, Abdelouahab Yagoubi

Suite une telle situation qui semble désespérante et face aux nombreuses réclamations de la part des membres de la diaspora, établis en Espagne et en France, le député de l’immigration, en l’occurrence Abdelouahab Yagoubi a décidé de briser le silence.

En effet, dans une déclaration faite sur ses réseaux sociaux, appelle les clients de la compagnie maritime nationale à revoir leurs plans pour cet été. En effet, Yagoubi, connu pour ses multiples interventions en faveur de la diaspora, conseille de changer de destination, pour ne pas gâcher leurs vacances.

Dans ce sillage, le parlementaire invite les passagers d’Algérie Ferries à reporter leur venue en Algérie pour l’année prochaine et s’occuper des procédures de remboursement après le mois de septembre. “Ne gâchez pas vos vacances“, écrit le député dans son post Facebook.

