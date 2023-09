« N’ayez pas peur des mots, c’est la bureaucratie, pas des procédures administratives », Ali Aoun

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a tenu à libérer la parole d’un investisseur local dans le domaine de la production des milieux de cultures prêts à l’emploi et des réactifs biologiques.

Ainsi, exposant les dernières réalisations de son entreprise, le patron de Biomest a dit, « Nous avons entre les mains un produit qui apporte une réelle valeur ajoutée au secteur de la production pharmaceutique. Or, les procédures administratives nous empêchent d’avancer ».

Une déclaration balayée d’un revers de main par le ministre de l’Industrie qui a dit, « Ce ne sont pas des procédures administratives, c’est de la bureaucratie. N’ayez pas peur de dire les choses telles qu’elles sont », objecte le ministre Ali Aoun.

Dans le même registre, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a ajouté, « Dites-moi la vérité. Chaque mot doit être à sa place. »

Investissement privé : le ministre Aoun réitère le soutien de l’État

Lors de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a réitéré le soutien de l’Etat aux investisseurs privés en soulignant que, « Les obstacles qui se dressent sur leur chemin des investisseurs seront surpassés grâce à une coopération étroite entre les différents organismes de l’Etat algérien », dit-il.

Par ailleurs, le ministre Ali Aoun a indiqué que « Toutes les facilités nécessaires seront mises en place pour accompagner ces acteurs essentiels de l’économie », ajoute-t-il.