Nawell Madani visée par une enquête en France : on vous raconte ce qui s’est passé à Paris

Nawell Madani se retrouve au cœur d’une polémique glaçante. L’humoriste est visée par une enquête pour « violence » après avoir été accusée d’avoir donné un coup de pied au thorax à un enfant de six ans, lundi, aux Champs-Élysées.

Selon Le Parisien, la scène s’est déroulée lundi soir sur les Champs-Élysées, alors que le garçon voulait « simplement prendre une photo avec elle« . L’enfant, qui aurait reçu un coup, a été transporté à l’hôpital Necker.

Par la suite, l’artiste se serait présenté au commissariat VIIIe arrondissement, expliquant son geste par la peur : elle aurait cru être victime d’un vol après avoir été approchée par des enfants. Une enquête pour « violence sur mineur de moins de 15 ans » a été ouverte.

L’humoriste Nawell Madani accusée d’agression sur mineur

L’incident s’est produit au moment où Bebethan, père de famille, et ses quatre enfants, connus sur les réseaux sociaux, venaient de dîner sur les Champs-Élysées. Alors qu’ils discutaient avec un ami, Nawell Madani est passée près du groupe, l’ami qui connaissait l’actrice l’a saluée.

Intrigué par l’identité de cette femme, le plus jeune des enfants, Djulian (6 ans), a demandé à son père la permission d’aller prendre une photo avec elle. Ce que son père a autorisé, habitué aux interactions de ce type. Les trois frères se sont élancés, suivis de Djulian.

Cependant, l’accueil aurait été froid : l’un des aînés affirme que l’humoriste « s’est énervée » et leur a demandé de rester à distance. Tandis que les plus grands s’arrêtaient, Djulian a continué de courir vers l’actrice. Selon son père, le garçon a alors aperçu le chien de Nawell Madani qui dépassait de son sac et « a voulu le caresser« .

« Un énorme coup de pied dans le thorax »

La situation a rapidement dégénéré. Selon le témoin Nabil, cité par Le Parisien, l’humoriste se serait retournée pour « donner un énorme coup de pied dans le thorax » à Djulian, projetant l’enfant sur le sol. Choqué, le garçon de six ans s’est relevé en pleurs pour se réfugier auprès de son père.

Le père, Bebethan, est resté calme, mais furieux, confrontant l’actrice sur le fait de frapper un mineur. Selon le même témoin, Nawell Madani aurait accusé les enfants de vouloir la voler et aurait quitté les lieux avant l’arrivée des pompiers alertés par le père.

Djulian a été transporté à l’hôpital Necker. Bien que le diagnostic n’ait révélé aucune lésion interne, l’enfant était surtout « choqué et souffrait au niveau de l’impact« . Bebethan a déposé plainte au commissariat quelques heures plus tard. L’actrice n’a toujours pas réagi suite à l’incident.

