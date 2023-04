Nawell Madani a révélé au monde sa nouvelle série « Jusqu’ici tout va bien » sur Netflix et le moins qu’on puisse dire, c’est que les réactions sont explosives. Certains sont en adoration devant l’œuvre de l’humoriste algéro-belge, tandis que d’autres critiquent avidement la série pour manque d’originalité. Pire encore, certains prônent un scénario bourré de stéréotypes qui donne une mauvaise image de la société maghrébine en France. Zoom sur cette série événement qui n’a pas fini de faire parler d’elle !

Un public mitigé pour « Jusqu’ici tout va bien » de Nawell Madani

Du haut de ses 47 ans, Nawell a eu le temps de se forger un tempérament explosif qu’on retrouve dans ses punchlines de one-woman show. Ce même caractère farouchement fier, elle l’a intégré dans sa nouvelle série parue sur Netflix le 7 avril 2023. « Jusqu’ici tout va bien » relate l’histoire d’une famille algérienne qui fait face aux menaces d’un baron de la drogue. C’est ainsi que Nawell, jouant le rôle de la fille aînée journaliste, et ses deux sœurs se démènent tous azimuts pour sortir leur frère de prison et gérer tant bien que mal la situation.

Une série qui allie à la fois humour et séquences dramatiques, avec quelques rappels subtiles à la culture maghrébine. Si elle en a séduit beaucoup, cette série aborde néanmoins des sujets sensibles qui ont suscité énormément de retours négatifs.

Fara et ses sœurs mettent tout en péril pour aider leur petit-frère. Jusqu’ici tout va bien, la première série par et avec Nawell Madani, Paola Locatelli et Djebril Zonga, c’est dispo. pic.twitter.com/TdFfxIHmeX — Netflix France (@NetflixFR) April 7, 2023

La série mélange pêle-mêle banlieue, islam, trafic de drogue, voile et sorcellerie, avec une dose d’hypersexualisation de la femme maghrébine par-dessus. Un cocktail de sujets tabous qui fait polémique sur les réseaux sociaux.

D’après les internautes, la série dépeint une réalité où les plus gros clichés sur les communautés maghrébines en Europe sont concentrés « Le cinéma français est raciste, épisode 588. On ne veut pas de représentations maghrébines si c’est pour alimenter encore une fois les clichés » twitte un internaute.

2023 sayer on en a vraiment marre de ce genre de séries. Cliché sur clichés juste pour nous salir https://t.co/VSq7vJ3JlF — Barbe noir 🏴 (@vlx_691) April 8, 2023

La mini série “jusqu’ici tout va bien ” de Nawell Madani 10/10 franchement bravo j’ai eu plein d’émotions d’un coup ,là réalisation rien n’a dire vous avez deaaad !! ☺️ — 444🤎´w (@dywennkd) April 7, 2023

Nawell Madani critiquée pour son choix d’acteurs, Paola Locatelli lynchée sur les réseaux !

Les sujets abordés dans la série ne sont pas les seuls éléments alimentant les critiques sur la wébosphère. La jeune Paola Locatelli, tout juste 19 ans, est critiquée pour son jeu d’actrice jugé « médiocre » par le public. Les internautes accusent Madani d’avoir choisi Locatelli pour son physique, en faisant l’impasse sur le talent.

D’accord mais il faut reconnaître que Paola Locatelli n’a vraiment pas sa place dans ce domaine…, autant elle est très jolie mais 2eme prestation sur Netflix et toujours aussi catastrophique :( — marta (@mebystarc) April 7, 2023

Paola locatelli elle est fraîche et tt mais l’acting c’est vrm pas fait pour elle dommage pour nawell madani elle a investi sur la mauvaise personne pour sa série — 🇹🇷 (@Unknoww02_) April 7, 2023

La jeune Paola, italo-capverdienne d’origine, avec ses traits fins et son teint basané, représente bien l’archétype typique de la femme maghrébine. Pour rappel, Paola Locatelli a fait son grand début dans une autre série Netflix (Les liaisons dangereuses) où son jeu d’actrice n’avait pas convaincu les téléspectateurs non plus.