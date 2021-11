Navires algériens en Europe : un nouveau coup dur pour autre cargo

Alors que la Compagnie nationale algérienne de navigation (CNAN-MED) annonce la prise en charge des navires algériens bloqués dans des ports européens, voilà qu’un autre navire algérien fait l’objet de mesures encore plus restrictives en Europe et au Canada.

Il s’agit du navire Gouraya appartenant à la société CNAN Med qui vient d’être banni d’Europe et du Canada pour une période de trois mois, rapporte le journal français le Marin. En effet, le Mémorandum de Paris a décidé de bannir le Gouraya, après trois rétentions en moins d’un an dans les ports italiens.

Ainsi, et dans le cadre du contrôle de l’État du port, les autorités italiennes ont décidé d’exclure le cargo de toute escale et mouillage, et ce, pour une période de trois mois. Cette décision s’applique dans tous les ports européens, en Russie et au Canada.

En effet, le Gouraya est banni dans les pays du Mémorandum de Paris, à savoir les 22 pays maritimes de l’Union européenne, la Russie, la Norvège, le Royaume-Uni et l’Islande, ainsi que le Canada, indique la même source.

Ce que l’on reproche au Gouraya

Pour ce qui est des infractions que l’on reproche au cargo polyvalent de la Cnan-Med, le Bureau Veritas, qui est une société spécialisée dans les essais, l’inspection et la certification, cite pas moins de 16 déficiences.

Il s’agit, entre autres, de « l’insuffisance de formation de certains membres d’équipage, le mauvais fonctionnement des embarcations de sauvetage, la non-conformité de divers équipements en salle des machines, chambre froide hors service … ».

Pour leur part, les autorités italiennes ont déjà relevé plusieurs irrégularités. Le Gouraya avait été retenu 13 jours en août à Cagliari pour 26 déficiences et 4 fin 2020 à Savone pour 12 autres, souligne encore le même journal.

Le plus étrange dans cette affaire, c’est que le navire en question est assez récent pour présenter autant de déficiences ; il a été construit en 2010. Il convient de noter qu’il est rare que les navires de cet âge soient bannis par le Mémorandum de Paris.