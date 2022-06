Navire quasi vide d’Algérie Ferries : de graves révélations dévoilées

Le début de l’actuel mois de juin a été marqué par le scandale de la traversée d’Algérie Ferries. En effet, un des navires de la compagnie maritime nationale, notamment le Tassili II, a opéré une desserte entre Alger et Marseille quasi vide. Mais aussi, une autre depuis Marseille vers Skikda, le lendemain, en transportant uniquement trente neuf passagers; et vingt et un véhicules.

Pour rappel, le Tassili II dispose d’une capacité de transport de 1300 voyageurs et plus de 300 véhicules. Et Malgré la forte demande enregistrée de la part de la diaspora algérienne; Algérie Ferries a décidé d’envoyer le Tassili II pour sa desserte quasi vite.

Cependant, une telle opération n’a pas passé inaperçue du côté des autorités compétentes. En effet, une enquête a été lancée; et le vendredi 10 juin dernier, le juge d’instruction du pôle pénal national économique et financier a décidé de placer sous contrôle judiciaire plusieurs responsables et cadres de la compagnie.

Ces derniers ont été poursuivis pour dilapidation et gaspillage volontaire; mais aussi pour l’utilisation illégale des biens et des fonds publics. Suite à la première comparution, le juge d’instruction a placé en détention provisoire le responsable du département marketing et Fret, le responsable de l’escale; mais aussi le directeur général de la compagnie. Tant dis que d’autres ont été placé sous contrôle judiciaire. à savoir le directeur générale adjoint; et le responsable de la cellule du développement des systèmes d’informations automatisés.

La justice fait des révélations choquantes

Dans un communiqué rendu public, aujourd’hui 28 juin 2022, le procureur de la république a fait état de quelques révélations choquantes concernant cette affaire. Notamment celle qui concerne des faits de corruption; qui ont porté préjudices aux intérêt des voyageurs et ceux du transporteur national maritime. En effet, l’enquête a dévoilé le recours à des fausses réservations sur le système numérique de la compagnie national maritime. Lit-t-on sur le communiqué de la justice.

Par ailleurs, le même communiqué a indiqué que de telle réservations seraient faites; pour la période qui coïncide avec la desserte du Tassili II. Et ce, pour empêcher les voyageurs algériens de réserver à leur tour pour les même destination.

La même source a fait savoir que les personnes souhaitant voyager à bord de Tassili II pour la même desserte, ont été informés de l’indisponibilité des places pour ce voyage.