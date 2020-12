Naufrage d’un sardinier à la baie d’Alger : le corps d’un marin repêché

Les éléments de la protection civile, ont pu, dans le cadre des recherches portant sur les trois marins disparus en mer, retrouver un des corps, aujourd’hui lundi.

L’opération de recherche des pêcheurs disparus se poursuit, et se concentre à l’endroit même ou le corps de leurs compagnon a été retrouvé.

Cinq des pêcheurs ont été en outre secourus, pendant que les recherches pour retrouver leurs deux camarades qui demeurent disparus continuent.

Une opération de sauvetage a été déclenchée

C’est le ministère de la Défense nationale, qui a indiqué hier dimanche dans un communiqué, qu’une unité de garde cotes a déclenché une opération de sauvetage des trois marins portés disparus au bord de leur sardinier au niveau de la baie d’Alger.

Le communiqué du ministère de la Défense nationale a souligné que « suite à un appel de détresse, une unité de garde cotes a déclenché, aujourd’hui dimanche 13 décembre 2020, une opération de recherche et de sauvetage de trois marins disparus, et ce suite au chavirement de leur embarcation au niveau de la baie d’Alger »

Une opération importante

Le communiqué de la défense nationale a donné plus de détails sur l’ampleur de l’opération et sur les moyens qui y sont déployés, selon lui « des moyens importants ont été engagés par le commandement des forces navales pour cette opération qui est toujours en cours, dont un hélicoptère et une vedette de recherche et de sauvetage ainsi que deux brigades d’intervention côtières ».

Rédaction d’Algérie 360.