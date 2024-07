Naturalisations, visas France et titres de séjour : voici la part des Algériens en 2023

Le ministère de l’Intérieur français a, récemment, levé le voile sur les statistiques définitives de l’année 2023 en matière d’immigration. Chaque année, la direction générale des étrangers en France dresse son bilan sur l’immigration, les demandes d’asiles et l’accès à la nationalité française.

Il est important de rappeler que les premiers chiffres provisoires sont publiés en janvier, puis la direction générale des étrangers en France a publié une nouvelle mise à jour fin juin 2024.

Visa France et titres de séjour : les Algériens dans le top 5 des bénéficiaires en 2023

Au cours de l’année 2023, la France a délivré un total de 2.4 millions de visas contre 1.4 million documents octroyés en 2022. Soit une augmentation de 40.4 %. Malgré cette hausse, ces chiffres restent bien inférieurs au nombre de visas octroyés avant la crise pandémique du Covid-19.

Les chiffres du ministère français de l’Intérieur révèlent une hausse significative en matière du nombre de visas octroyés pour les ressortissants algériens. En effet, le gouvernement français a délivré, aux Algériens, un total de 209 708 visas, en 2023, soit une hausse de plus de 59.8% par rapport à 2022 (131 264 visas accordés). Avec ce taux d’octroi, les Algériens arrivent en 4ᵉ place de la liste des plus grands bénéficiaires, en France, derrière les Chinois, les Marocains et les Indiens.

Les ressortissants algériens figurent aussi dans le top 5 des nationalités qui obtenu le plus de titre de séjour à l’hexagone. Selon les données du ministère, 326 954 premiers titres de séjour ont été délivrés au cours de l’année 2023, soit une légère hausse de 2.5 en comparaison à 2022.

Voici le nombre d’Algériens naturalisés en 2023

Par ailleurs, le motif d’attribution de permis de séjour le plus fréquent revient aux étudiants. Les principaux bénéficiaires de ces premières autorisations de séjour en France sont les Marocains (36 648), les Algériens (31 943) et les Tunisiens (22 639).

S’agissant des naturalisations, un total de 97 288 personnes ont acquis la nationalité française, par décret ou par déclaration, en 2023, soit une baisse de 15% par rapport à 2022. Les Algériens figurent, aussi, parmi les plus grands bénéficiaires et arrivent en 2ᵉ place derrière les Marocains (8 017 naturalisations).

En effet, en 2023, le nombre des Algériens naturalisés s’élevait à hauteur de 6 737 personnes dont 3 366 par décret et 3 371 par déclaration (mariage, ascendants de Français …).

