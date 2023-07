Naturalisation par mariage : quelle est la nationalité la plus facile à obtenir en Europe ?

Les derniers chiffres communiqués par l’Eurostat ont fait état de 19300 Algériens naturalisés en Europe, en 2021. Et un total de 827 000 ressortissants étrangers ont reçu la nationalité européenne. Vous l’avez compris, l’Europe fait partie des destinations de choix pour les Algériens.

L’une des voies les plus faciles pour obtenir la nationalité dans un pays membre de l’espace Schengen est le mariage. En effet, le mariage constitue l’un des moyens les plus utilisés par les Algériens pour devenir titulaire d’un passeport de l’un des pays membre d’Europe.

Espace Schengen : comment obtenir la nationalité par mariage ?

Les procédures et les délais d’acquisition de la citoyenneté ou les droits de résidence diffèrent d’un pays à un autre en Europe. En effet, elles dépendent des lois et de la réglementation relative à la citoyenneté et l’immigration dans chaque État. Cependant, il existe certaines lignes directives qui sont les mêmes dans tous les pays membres de l’espace Schengen, notamment :

L’un des conjoints doit être un citoyen légal dans l’un des pays Schengen. Et ce, pour permettre à l’autre conjoint de demander la nationalité par voie du mariage ;

Le conjoint non ressortissant du pays européen doit d’abord obtenir ses droits de résidence dans le pays où son partenaire est citoyen légal ;

Le conjoint non ressortissant pourra demander la nationalité après avoir résidé dans le pays en question pendant une période donnée. Cette dernière dépend d’un pays à un autre et peut aller jusqu’à trois ans. Parmi les pays exigeant une résidence de trois ans, on cite : La France, La Grèce, l’Allemagne, Luxembourg, la Pologne, le Portugal…

Naturalisation par mariage : quel pays accorde le plus facilement la nationalité en Europe ?

En Europe, l’Espagne est le pays qui accorde la citoyenneté, par voie du mariage, le plus rapidement et le plus facilement. Pour rappel, pour obtenir la nationalité dans ce pays, sans passer par le mariage, les ressortissants des pays tiers doivent passer dix ans en Espagne, avant d’obtenir la citoyenneté.

Par ailleurs, en passant par la voie du mariage, cette procédure de naturalisation devient plus vite. En effet, le gouvernement espagnol a fixé ce délai à une année seulement. Et sous condition que le conjoint non ressortissant doit passer ces douze mois sur le sol espagnol.

D’autres pays de l’espace Schengen accordent la nationalité, par voie du mariage, aux ressortissants des pays tiers dans une période de cinq ans. Parmi ces derniers : la Belgique, la République Tchèque, l’Estonie, l’Islande, la Norvège, la Slovaquie…

