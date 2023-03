Naturalisation des Algériens en Europe : quelles sont les nationalités les plus faciles à obtenir ?

L’Europe constitue l’une des destinations préférées des Algériens. De nombreux ressortissants choisissent des pays comme la France, l’Allemagne ou encore la Belgique pour y s’installer et y vivre. Par ailleurs, plusieurs parmi ces derniers décident même de demander la nationalité du pays où ils résident.

Pour rappel, les derniers chiffres de l’Eurostat ont fait état de 827 000 étrangers ont reçu la nationalité européenne. Dont, 19 300 Algériens naturalisés en Europe, durant l’année 2021. Cependant, quels sont les pays qui accorent le plus facilement la nationalité aux ressortissants algériens ?

Quel pays accorde facilement la nationalité pour les Algériens ?

Chaque pays européen dispose de ses propres conditions de naturalisation des étrangers. Certains même accorde plus facilement la citoyenneté que d’autres. En effet, certains pays n’accordent la nationalité que par filiation à la première génération.

Parmi ces derniers, on cite le Chypre, le Danemark, la Belgique, la Finlande, l’Estonie. Mais aussi, la Suède, les Pays-bas, la Suisse, l’Allemagne, le Portugal, la France, la Norvège, l’Autrice et la Slovénie. Par ailleurs, d’autres pays accorde la citoyenneté par filiation jusqu’à la troisième génération. À l’exemple de ses derniers, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Bulgarie, la Lituanie et la Slovaquie, la Lettonie et la Croatie.

Le pays le plus strict qui accorde la nationalité aux ressortissants étrangers est le Liechtenstein. Ce dernier accorde sa nationalité seulement aux ressortissants nés sur son territoire, et ayant y vécu plus de 30 ans. Pour les étrangers résidant au Luxembourg, il faut savoir que ce pays accorde la citoyenneté de trois manières différentes. Notamment, si la personne a des ancêtres luxembourgeois, ou par restauration de la citoyenneté. Les ressortissants étrangers pourront également obtenir cette nationalité en faisant la demande par choix.

