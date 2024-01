Naturalisation : ces nationalités européennes sont les plus faciles à obtenir

En plus de la facilitation administrative, l’obtention de la citoyenneté, d’un pays de l’espace Schengen, permet à son détenteur d’avoir un accès libre à 27 pays. Dans ce sillage, une récente étude menée par l’Agence canadienne de l’immigration, CIS, a révélé une nouvelle liste des pays considérés comme les plus souples pour l’octroi de la nationalité.

En effet, selon la CIS, 10 pays se distinguent particulièrement par la facilitation de l’octroi de la nationalité aux ressortissants étrangers.

Naturalisation : top 10 des pays facilitant l’obtention de la nationalité pour les étrangers

L’étude menée par l’agence canadienne de l’immigration se base sur des chiffres de la période allant de 2009 et 2021. Et révèle que le premier pays à accorder le facilement sa nationalité aux étrangers est la Suède. En effet, dans ce pays, un ressortissant étrangers sur 10 décroche la citoyenneté, ce qui fait un taux d’octroi de 9.3%.

Suivie, en 2ᵉ position, par la Norvège (7.4%) et les Pays-Bas (7.1%) en 3ᵉ place. Toujours, selon cette étude, le Portugal occupe la 4ᵉ place de ce top 10 avec un taux d’octroi de 6.6%, suivi par l’Islande (6.5%) et l’Irlande (6.5), respectivement.

Par ailleurs, dans la fin de ce classement, on retrouve alors la Roumanie avec un taux d’octroi de 6.3.

Ces nationalités sont les plus difficiles à obtenir

En revanche, dans la catégorie des nationalités les plus difficiles à obtenir, la CIS cite l’Estonie en première position avec un taux d’octroi qui ne dépasse pas 0.6%, suivie par la Lettonie, la Tchéquie et la Lituanie qui affichent un taux de 1%.

Cette liste se poursuit aussi par l’Autriche, le Liechtenstein, la Slovaquie, la Slovénie, l’Allemagne et le Danemark qui présentent un taux de 2%. Il est important de rappeler qu’il est plus facile de décrocher la nationalité dans certains pays plus que d’autres en raison des politiques d’immigration de chaque État.

