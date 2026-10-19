Naturalisation française : l’Algérie sur le podium des pays d’origine

Quels sont les chiffres clés de la naturalisation des Algériens en France ? Selon un rapport publié en octobre 2026 par Fondapol et l’OID, 323 151 personnes de nationalité algérienne ont obtenu la nationalité française entre 2004 et 2023. Cette donnée statistique positionne la communauté algérienne au 2e rang des acquisitions de nationalité en France, encadrée par le Maroc (1er) et la Tunisie (3e).

Sur ces deux décennies, l’Algérie se hisse au deuxième rang des pays d’origine des nouveaux citoyens français, juste derrière le Maroc. S’appuyant principalement sur les données d’Eurostat — l’office statistique de l’Union européenne —, cette étude publiée en octobre 2026 retrace le parcours d’acquisition de la nationalité dans les États membres en fonction de la nationalité d’origine des bénéficiaires.

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Plus de 320 000 Algériens sont devenus Français en 20 ans

Entre 2004 et 2023, ce sont ainsi 323 000 ressortissants algériens qui ont obtenu la nationalité française. L’Algérie s’affirme comme l’un des principaux viviers de nouveaux citoyens en France sur les deux dernières décennies, encadrée par le Maroc — en tête avec près de 404 000 naturalisations — et la Tunisie, qui se hisse au troisième rang avec 146 000 personnes.

À eux seuls, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie regroupent 36 % de l’ensemble des naturalisations françaises entre 2004 et 2023. Un chiffre très significatif qui montre que plus d’un nouveau citoyen français sur trois était originaire du Maghreb sur cette période de vingt ans.

Selon l’étude, 83 % des acquisitions de citoyenneté européenne par des ressortissants algériens sur la période 2004-2023 se sont faites en France. Cette donnée statistique souligne la place prédominante du pays dans la répartition des nouveaux citoyens d’origine algérienne au sein de l’UE.

La tendance est également très marquée pour la Tunisie, où 61 % des naturalisations européennes sont concédées par la France. Chez les ressortissants marocains, cette part s’établit à 28 % sur la même période, selon les mêmes données.

La France a accueilli 3 millions de nouveaux citoyens en 20 ans

Ces disparités mettent en lumière la singularité des flux migratoires entre la France et les pays du Maghreb. Attention toutefois à l’interprétation de ces données : ce taux de 83 % ne signifie pas que 83 % des Algériens résidant en France ont été naturalisés. Il indique simplement que, parmi l’ensemble des ressortissants algériens devenus citoyens européens sur la période, 83 % l’ont été en France.

Ces chiffres s’inscrivent dans une dynamique plus vaste mise en lumière par l’étude Fondapol-OID. Entre 2000 et 2024, ce sont ainsi près de trois millions de personnes nées à l’étranger qui sont devenues françaises. Dans le détail, près de 1,6 million ont obtenu la nationalité par décret, environ 770 000 au titre du droit du sol différé, et 560 000 par le biais du mariage avec un conjoint français.

Entre 2004 et 2023, l’Afrique constitue la principale provenance des nouveaux citoyens français, représentant 61,5 % des acquisitions de nationalité, loin devant l’Europe (20 %). Ces données mettent en évidence la prédominance du continent africain dans les flux de naturalisation en France sur les deux dernières décennies.

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