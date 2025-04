Nationalité française : LFI veut inscrire le droit du sol dans la Constitution

Suite au vote à l’Assemblée durcissant le droit du sol à Mayotte, les partisans de Mélenchon redoutent une extension de ces mesures à l’ensemble du territoire français. Face à cette crainte, La France Insoumise suggère de constitutionnaliser le droit du sol.

La France Insoumise est la première formation de Gauche à prendre position sur le droit du sol. Mathilde Panot a déclaré lors d’une conférence de presse mardi que son groupe allait déposer une proposition de loi pour inscrire le droit du sol dans la Constitution.

À LIRE AUSSI : Marine Le Pen condamnée à 4 ans de prison : retour sur l’affaire des assistants parlementaires

LFI veut faciliter l’accès à la nationalité française

Cette proposition fait suite au souhait de Jean-Luc Mélenchon de faciliter l’accès à la nationalité française. « Il faut faciliter l’accès à la nationalité française. Nous sommes Français par une définition qu’on s’est donnée nous-mêmes : le peuple est uni par un contrat politique : Liberté, Égalité, Fraternité. Tu es d’accord avec ça ? Tu es Français« , a-t-il affirmé en février dernier.

Face à l’adoption du texte, mardi à l’Assemblée, qui prévoit un durcissement des conditions du droit du sol à Mayotte, les députés Insoumis souhaitent accélérer leur initiative sur ce sujet. Soutenu par le gouvernement français, ce texte de loi prévoit que les deux parents devront résider en France depuis au moins un an pour que leur enfant soit automatiquement né français.

Par ailleurs, les artisans de Mélenchon considèrent le durcissement du droit du sol comme une violation au principe d’égalité. Mathilde Panot a souligné l’ancienneté de ce droit comme fondement de la France.

Celui qui naît en France est Français et participe à la vie de la Nation par l’exercice de ses droits civiques. Je dépose ce jour au nom de @FiAssemblee une proposition de loi constitutionnelle afin d’inscrire le droit du sol dans notre Constitution. pic.twitter.com/BvGn1eTtWH — Mathilde Panot (@MathildePanot) April 8, 2025

L’Assemblée adopte définitivement le durcissement du droit du sol à Mayotte

Les Insoumis, plus largement la Gauche, craignent une extension de cette loi sur l’ensemble du territoire français. D’ailleurs, ils insistent sur la nécessité de protéger le droit du sol en l’inscrivant dans la Constitution.

Pour rappel, l’Assemblée a adopté mardi 8 avril la proposition de loi visant à durcir les restrictions du droit du sol à Mayotte. Le texte a été voté par 339 voix pour et 174 voix contre. Ainsi, désormais, pour qu’un enfant né à Mayotte obtienne la nationalité française, il faudra que ses deux parents soient résidents réguliers en France depuis un an, au lieu d’un seul parent et de trois mois comme actuellement.

Droit du sol à Mayotte : @DeputeeEstelle, qui répond à la motion de rejet préalable de La France insoumise, accuse la gauche de "vouloir décider pour Mayotte, sans les Mahorais".

"Vous êtes comme les pires colons que vous affirmez dénoncer."#DirectAN pic.twitter.com/PI00vSIN80 — LCP (@LCP) April 8, 2025

Mathilde Panot a déploré l’influence de l’extrême droite dans les débats actuels. Une influence contre laquelle les Insoumis entendent se dresser. La présidente du groupe LFI a affirmé leur détermination à ne laisser aucun terrain gagner à l’extrême droite.

Cette posture s’inscrit dans une vision de long terme du parti mélenchoniste, qui anticipe un duel au second tour de la prochaine présidentielle entre le Rassemblement national et La France Insoumise.

À LIRE AUSSI : Trafic de migrants : des Algériens arrêtés dans une vaste opération franco-espagnole