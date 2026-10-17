Nationalité française à 13, 16 ou 18 ans : les règles du Code civil pour les enfants d’Algériens

Un enfant né en France de parents algériens n’est pas toujours français à la naissance. Le Code civil lui ouvre trois rendez-vous, à 13, 16 et 18 ans, sous conditions de résidence. Ces trois voies ne se valent pas : l’âge détermine qui fait la démarche et la durée de résidence exigée.

Chaque année, des milliers de jeunes nés en France de parents algériens deviennent français. En 2025, 3 431 jeunes Algériens l’ont fait par déclaration anticipée, entre 13 et 17 ans. Ce chiffre ressort des statistiques du ministère de l’Intérieur, comme nous le rapportions récemment. Les règles restent pourtant souvent mal connues des familles.

Naître en France ne rend pas toujours français

En principe, un enfant né en France de parents étrangers, eux-mêmes nés à l’étranger, n’est pas français à sa naissance. Il le devient plus tard, selon son âge et la durée de sa résidence en France. La loi prévoit trois voies distinctes, détaillées ci-dessous.

Il existe toutefois une exception importante, le double droit du sol. L’article 19-3 du Code civil le prévoit : l’enfant né en France est français si un parent y est né. C’est le cas de nombreux petits-enfants d’immigrés algériens.

À 18 ans : la nationalité française sans démarche

La voie la plus simple est automatique. Selon l’article 21-7 du Code civil, l’enfant né en France de parents étrangers devient français à 18 ans. Il doit alors résider en France, et y avoir vécu au moins cinq ans depuis ses 11 ans. Ces cinq années peuvent être continues ou non.

Aucune démarche n’est nécessaire pour acquérir la nationalité. Le jeune a toutefois intérêt à demander un certificat de nationalité française, pour obtenir une carte d’identité ou un passeport.

S’il possède une autre nationalité, il peut aussi décliner la qualité de Français, selon l’article 21-8 du Code civil. Il doit alors prouver qu’il a la nationalité d’un autre État. La déclaration se fait dans les six mois qui précèdent sa majorité ou dans les douze mois qui la suivent. Dans ce second cas, il est réputé n’avoir jamais été français.

Dès 16 ans : le jeune peut la réclamer lui-même

Le jeune n’est pas obligé d’attendre sa majorité. Dès 16 ans, il peut réclamer la nationalité française par déclaration, en vertu de l’article 21-11 du Code civil. Les conditions de résidence restent les mêmes qu’à 18 ans.

Il doit résider en France au moment de sa déclaration. Il doit aussi y avoir résidé habituellement au moins cinq ans, continus ou non, depuis ses 11 ans. Cette démarche permet par exemple d’être français avant un examen ou un concours.

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Dès 13 ans : la déclaration des parents

Les parents peuvent agir encore plus tôt. Dès les 13 ans de l’enfant, ils peuvent réclamer pour lui la nationalité française, avec son consentement personnel. Cette possibilité figure au deuxième alinéa de l’article 21-11 du Code civil.

La condition de résidence diffère alors des deux autres voies. L’enfant doit avoir résidé habituellement en France au moins cinq ans, continus ou non, depuis l’âge de 8 ans. Il doit aussi résider en France le jour de la déclaration. Les trois voies se résument ainsi :

de 13 à 15 ans : déclaration par les parents, avec le consentement de l’enfant, après cinq ans de résidence depuis l’âge de 8 ans ;

: déclaration par les parents, avec le consentement de l’enfant, après cinq ans de résidence depuis l’âge de 8 ans ; de 16 à 17 ans : déclaration par le jeune lui-même, après cinq ans de résidence depuis l’âge de 11 ans ;

: déclaration par le jeune lui-même, après cinq ans de résidence depuis l’âge de 11 ans ; à 18 ans : acquisition automatique, après cinq ans de résidence depuis l’âge de 11 ans.

Le dossier comprend notamment l’acte de naissance et des justificatifs de résidence de l’enfant, comme des certificats de scolarité. Le lieu de dépôt et les pièces exigées peuvent varier : il est recommandé de consulter la fiche officielle de Service-Public avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Le dossier comprend notamment l’acte de naissance et des justificatifs de résidence de l’enfant, comme des certificats de scolarité. Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire reçoit la déclaration, selon l’article 26 du Code civil. Cette règle vaut aussi pour la déclaration faite par le jeune dès 16 ans.

Le greffe remet un récépissé une fois le dossier complet, avec les pièces qui prouvent sa recevabilité. Les pièces exigées peuvent varier : il est recommandé de consulter la fiche officielle de Service-Public avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Parent né en Algérie avant 1962 : un cas particulier

Les enfants dont un parent est né en Algérie avant l’indépendance relèvent d’une règle spécifique. Prenons un enfant né en France après 1962, d’un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962. Cet enfant est français dès sa naissance, par double droit du sol, l’Algérie formant alors des départements français.

Le gouvernement français a confirmé cette règle devant les députés. Elle s’applique quel qu’ait été le statut personnel des parents, même s’ils ont perdu la nationalité française en 1963. L’enfant n’a donc aucune démarche d’acquisition à faire : il doit seulement prouver sa nationalité, par un certificat.

Une condition supplémentaire a été introduite en 1993 pour les enfants nés après le 31 décembre 1993. Le parent né en Algérie devait alors justifier de cinq ans de résidence régulière en France. Le Parlement a voté sa suppression en 1998, et les réponses récentes du gouvernement aux députés ne la mentionnent plus.

En cas de doute, la demande d’un certificat de nationalité française permet de faire constater la situation de l’enfant. Il est recommandé de se renseigner auprès du tribunal judiciaire avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion.

Ce régime ne concerne pas les personnes nées avant le 1er janvier 1963. Leur situation dépend des règles fixées lors de l’indépendance, notamment des déclarations de reconnaissance de la nationalité française.

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Un parcours fréquent dans la diaspora algérienne

Les déclarations anticipées pèsent lourd dans l’accès des Algériens à la nationalité française. En 2025, 11 551 Algériens sont devenus français, dont 4 896 par décret de naturalisation et 3 431 par déclaration anticipée. Près de trois acquisitions sur dix concernent donc des mineurs nés en France.

Les naturalisations d’Algériens ont aussi progressé ces dernières années, malgré les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Pour les familles, la règle reste simple : la résidence de l’enfant en France conditionne l’accès à la nationalité. Conserver les certificats de scolarité dès le plus jeune âge facilite donc les démarches.

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