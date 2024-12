National Geographic : le Tassili N’Ajjer et le Hoggar parmi les plus beaux paysages d’Afrique

Vous avez été séduit par les paysages grandioses de Mufasa ? Le périple du Roi Lion vous a donné envie de partir à l’aventure ? National Geographic propose à ses lecteurs de s’inspirer de sa nouvelle sélection des plus beaux paysages sauvages d’Afrique avant de planifier leur prochain voyage.

Si les terres illustrées dans le film sont fictives et issues de l’imagination des créateurs, de nombreuses régions en Afrique offrent des panoramas tout aussi époustouflants. Le magazine National Geographic liste les plus beaux paysages sauvages d’Afrique.

Le Sahara, le Tassili N’Ajjet et le Hoggar parmi les paysages sauvages recommandés par National Geographic

Des savanes infinies aux safaris de l’Afrique de l’Est en passant par le désert du Sahara, National Geographic propose à ses lecteurs en quête d’une nouvelle aventure de songer à l’une de ces destinations avant de programmer leurs prochains vacances.

Dans la liste des plus beaux paysages d’Afrique figure le désert du Sahara. Selon le célèbre magazine, « le désert du Sahara est la plus grande étendue aride chaude au monde« . S’étendant de l’océan Atlantique aux rivages de la mer Rouge, il traverse le continent d’est en ouest, offrant des paysages grandioses, qui oscillent entre des regs rocailleux, les dunes de sables dorés et les massifs montagneux qui percent le ciel.

Une gravure rupestre dans le parc national du Tassili n'Ajjer, en Algérie, représente des éléphants, des girafes et des humains. Ces pétroglyphes du Néolithique auraient été gravés grâce à des disques de pierre.

Dans ce sillage, National Geographic suggère de visiter le Tassili N’ajjer, le Hoggar et le Tibesti pour profiter pleinement de l’un des plus beaux paysages sauvages du continent africain. Par ailleurs, le magazine rappelle que le Sahara révèle une étonnante diversité de paysages. Si les dunes occupent une importante place, 80% de sa surface est constituée de regs sculptés par le vent et le temps.

10 des plus beaux paysages sauvages d’Afrique

En plus des étendues désertiques du Sahara, National Geographic énumère dix autres paysages sauvages du continent africain dignes du film Mufasa. Parmi ces derniers, le parc national d’Amboseli au Kenya, qui s’étend sur 392 km² au pied du Kilimandjaro.

Par ailleurs, cette sélection se poursuit avec Sossusvlei en Namibie. Couvrant une superficie de 23 000 km², ce site du désert de Namib abrite certaines des dunes les plus hautes du monde, dépassant parfois 375 mètres. Une autre destination à visiter absolument si vous êtes à la recherche de l’un des plus beaux paysages du continent et le cratère du Ngorongoro en Tanzanie.

De l’Afrique du Sud à l’Éthiopie, le continent africain recèle une incroyable diversité de paysages. Le parc national Kruger, avec ses vastes savanes et sa faune emblématique, contraste avec la forêt impénétrable de Bwindi en Ouganda, où règne une atmosphère mystérieuse. Les monts Simiens en Éthiopie offrent quant à eux des panoramas uniques, où l’on se croirait au sommet du monde.

Selon National Geographic, la liste des plus beaux paysages d’Afrique se complète par la réserve nationale du Masai Mara au Kenya, le delta de l’Okavango au Botswana, les chutes Victoria au Zimbabwe et le parc national du Serengeti en Tanzanie.

