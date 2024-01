National Geographic : l’Algérie dans le top 20 des destinations à visiter en 2024

La célèbre chaine américaine et internationale, National Geographic, vient de dévoiler son nouveau classement des plus belles aventures de voyage à faire en 2024. Paris, Niagara, Kyoto… figurent tous sur la liste de National Geographic. Mais cette année, il y a une nouveauté, l’expérience voyage.

Partir pour un safari à cheval, faire du Rafting ou encore explorer des arts rupestres… voici le classement de National Geographic des meilleures expériences voyage du moment.

National Geographic dévoile son classement des meilleures expériences de voyage en 2024

En tête de ce classement, National Geographic suggère à ses lecteurs de partir pour un safari à cheval au Kenya. Une activité qui convient parfaitement aux voyageurs d’aujourd’hui, qui sont nombreux à chercher des expériences plus engageantes et durables.

La célèbre chaine des documentaires poursuit son classement avec la destination de Paris et de tenter le marathon organisé au profit du grand public dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. En troisième position de son podium, on retrouve les randonnées en ski sur les sites de l’UNESCO en Géorgie.

Cette liste des activités amusantes à faire en 2024 continue avec une observation des ours au parc national de Katmai, en 4ᵉ place. Et en 5ᵉ position, National Geographic suggère d’assister à des concerts de musique à Kyoto. Mais aussi de tenter une croisière sur une rivière épique de la Colombie, comme une sixième activité. Cette liste se poursuit aussi avec un road-trip dans l’ouest-américain, notamment au départ de la route 66 au Nouveau-Mexique.

L’Algérie dans le top 20 des meilleures destinations de National Geographic

En 8ᵉ position des meilleures activités à faire en 2024, National Geographic suggère à ses lecteurs de se rendre en Algérie et d’explorer l’art rupestre dans le pays. L’Algérie abrite le plus grand parc national en Afrique, qui renferme les plus importantes collections de l’art ancien rupestre au monde.

Le Tassili N’ajjer est une « Merveille géologique », écrit National Geographic. Le magazine propose aux visiteurs de l’Algérie, en plus du Tassili, de partir à la découverte d’une « autre merveille », le massif montagneux du Hoggar.

Par ailleurs, ce Top 20 se poursuit avec des activités à tester en : Australie, le Panama, les chutes du Niagara, le Chili, Minorca, l’Écosse, la Thaïlande, le Sri Lanka, São Paulo au Brésil, la Virginie-Occidentale, Hudson Valley et enfin la Colombie-britannique.

