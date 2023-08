National Geographic fait la promotion du Tassili n’Ajjer

L’Algérie suscite de plus en plus de l’intérêt chez les voyageurs les plus aguerris qui sont à la recherche de nouvelles aventures. Cependant, son potentiel sous-exploité l’empêche d’accueillir un tourisme de masse et fait du pays une destination peu connue auprès des touristes étrangers.

Dans ce sillage, dans un article publié en ce mardi 8 août 2023, le prestigieux magazine National Geographic a mis en avant un incontournable du tourisme saharien en Algérie, le Tassili N’ajjer.

Tassili n’Ajjer, le plus grand musée d’art préhistorique, inconnu des touristes étrangers

Le Sahara algérien représente l’un des atouts touristiques du pays. Ces paysages naturels, ses dunes de sable doré, ses oasis renferment aussi une époustouflante galerie en plein air qui constitue un témoignage éloquent des civilisations anciennes.

Situé dans un plateau qui s’étend jusqu’à 2 780 kilomètres carrés, le Tassili N’ajjer représente le plus grand musée d’art préhistorique en Afrique. Brodée de dunes orangées, la région représente une merveille géologique qui renferme à elle seule plus de 300 arches naturelles.

La majesté du Tassili N’ajjer ne se résume pas à la splendeur visuelle de ce paysage, mais surtout dans ce que les civilisations anciennes ont laissé derrière eux. « On l’a appelé « le plus grand musée d’art préhistorique », mais peu de touristes savent qu’il existe », souligne Henry Wismayer dans son articule mis en ligne sur National Geographic.

National Geographic promeut le Tassili n’Ajjer

Les peintures rupestres de ce musée à ciel ouvert et ses pétroglyphes témoignent aussi d’une certaine période de l’histoire de ce lieu, notamment lorsque le désert était encore vert. National Geographic suggère à ses lecteurs de visiter Tadrart rouge, « un des plus beaux endroits du Tassili », accessible par des circuits en 4×4 depuis Djanet.

Pour rejoindre ce site, des guides, toujours membres des Touaregs, identifient des sites à faire découvrir aux touristes lors des excursions. « Tadrat rouge constitue à lui seul un monde complet » lit-on dans l’article de National Geographic. Malgré ce, une grande partie de l’art rupestre du Tassili N’ajjer reste perdue dans le temps.

