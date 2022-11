Natation : nouveaux records de Syoud en France

Le nageur prometteur, Jaouad Syoud, s’est encore une fois illustré. Il a battu un nouveau record lors des épreuves de championnat de France (Open d’hiver-Petit bassin) qui se déroulent à Chartres.

A 23 ans, Jaouad Syoud est entrain de se frayer un chemin vers la gloire. Après s’être distingués lors des Jeux Méditérranéens Oran-2022 et des Jeux de la Solidarités Islamiques à Konya en Turquie, le jeune nageur vient de battre de nouveaux records lors des épreuves de championnat de France (Open d’hiver-petit bassin).

En effet, le pensionnaire de l’OGC Nice a terminé le 100m quatre nage à la première place de la finale (B). Il a réalisé un chrono de 54.13, améliorant son ancien record de l’Algérie de 54.36.

Mieux, le natif de Constantine a également amélioré son record dans le 200m brasse. Il a réalisé un temps de 2 :09.44.

Il est à noter que quatre autres nageurs algériens évoluant en France prennent part à ladite épreuve. Il s’agit de Nazim Benbara, Sofiane Achour Talet, Lounis Khendriche et Meriem Tebal.

Un jeune nageur avec un avenir radieux

Jaouad Syoud s’est distingué de fort belle manière lors des Jeux Méditerranéens à Oran. Il aura été le grand artisan de la meilleure moisson de l’Algérie lors de l’épreuve avec 52 médailles. Il a récidivé lors des Jeux de la Solidarité Islamiques à Konya en Turquie en remportant également plusieurs médailles.

Le jeune nageur s’est illustré en championnat Africain de natation à Tunis. En effet, il a battu de nouveaux records et remporté trois médailles d’or. A 23 ans, on lui prédit un avenir radieux. On espère qu’il va encore se distinguer lors des Jeux Olympiques Paris-2024.